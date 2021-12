I Daiana Lou tornano con “A Milioni di anni luce” e scrivono tutta la colonna sonora del film Netflix “4 metà”

È uscito il 23 dicembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Daiana Lou, A Milioni di anni luce, il primo brano con testo in italiano per il duo lanciato da X Factor.

Il brano è il primo singolo estratto dal nuovo album, Our Third First Album.

A Milioni di anni luce farà da traino a 4 Metà, film originale Netflix che verrà trasmesso in 190 Paesi a partire dal 5 gennaio 2022 e di cui i Daiana Lou hanno curato per intero la colonna sonora.

Il video ufficiale del brano uscirà insieme al film ma è già possibile vedere una live session girata presso il Teatro Vittoria di Pennabilli, da anni centro vitale a livello europeo per gli artisti di strada.

Ecco come parlano di questa nuova esperienza i Daiana Lou…

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato incessantemente a questo progetto, creando un gran sound sia in studio con Cesare, che live.

Grazie alla chiamata di Netflix, per la prima volta ci siamo confrontati con un brano in italiano e siamo curiosi di vedere cosa ne penserà il nostro pubblico. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova fase della nostra avventura musicale

Il percorso di Daiana e Luca, i Daiana Lou, parte nel 2014. Sono noti anche per essersi auto-eliminati X-Factor nel 2016, i due diventano presto simbolo di ribellione e anticonformismo. Residenti a Berlino dal 2015, sono riconosciuti tra gli artisti indipendenti più attivi della capitale tedesca, tanto da essere definiti dalla stampa “due personalità che hanno la creatività e il potere di trasformare un luogo dandogli un’identità che non aveva prima“.

Per il nuovo album, Daiana e Luca hanno unito le forze con Cesare Petricich dei Negrita, il cui apporto in fase di missaggio e mastering si è rivelato fondamentale per il loro nuovo corso musicale.

Daiana Lou A milioni di anni luce testo e audio

Imparerò a sentire

il suono dei miei passi

e riuscirò a pulire

il sangue dalle mani

Danzerò in bilico tra il sole e il disordine

ed inciamperò sulla via che porta alla luna

ma mi rialzerò

tra miliardi di stelle

Inizierò a cantare

la musica del mare

provando ad imitare

la forza delle onde

soffierò sulla fiamma per spaventare il buio

lascerò dissolversi l’odore del fumo

e ti troverò tra miliardi di stelle

Dimmi cos’è

che si nasconde dietro al rumore

che mi gela in gola le parole

che esplode nel petto

stupiscimi

scegliendo noi tra tutte le persone

come asteroidi in collisione

che s’incontrano a milioni di anni luce

E mi hai insegnato a non arrendermi

un’ora prima del miracolo

a misurare il tempo con i battiti del cuore

danzerò libera tra il sole e la pioggia

e correrò sulla via che porta alla luna

e brillerò

tra miliardi di stelle

Dimmi cos’è

che si nasconde dietro al rumore

che mi gela in gola le parole

che esplode nel petto

stupiscimi

scegliendo noi tra tutte le persone

come asteroidi in collisione

che s’incontrano a milioni di anni luce

Orbiti dentro di me

torniamo a viverci le ore insieme come se…

capissi cos’è che si nasconde dietro al rumore

che ha scelto noi tra tutte le persone

a milioni di anni luce