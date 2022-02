Amici 21: Crytical presenta “Le mie parole sono armi”, una riflessione sulla sua ansia di non riuscire a realizzarsi (TESTO)

Crytical Le mie parole sono armi testo e significato del nuovo brano presentato dal rapper diciottenne ad Amici di Maria De Filippi.

Anche Crytical (vero nome Francesco Paone) il 18 febbraio ha cantato davanti a Michele Bravi un nuovo brano inedito, il secondo presentato ad Amici dopo Casa mia.

Crytical Le mie parole sono armi significato

Il cantautore rap ha spiegato a Bravi con queste parole il senso del suo brano: “Ha questo titolo perché dopo un colloquio che abbiamo avuto in sala, molto intenso, sono uscite tante cose di me. Una di queste cose è la paura di non riuscire a realizzarsi nella vita, che è una cosa che mi perseguita. È come vivere con un’ansia perenne“,

Michele ha rassicurato il ragazzo. La fobia di ogni artista è quella di non essere compresi. Rifletti di più sul concetto di quanto effettivamente la musica possa creare un intreccio umano fortissimo. E questa cosa è molto forte nella tua scrittura, non aver paura a buttarti ancora di più.

Crytical Le mie parole sono armi testo

La mia verità

è nascosta negli occhi di chi amo

nelle frasi interrotte che ho lasciato nel diario

nella voce di Anna quando mi grida ti amo

in mio padre che non mi ha insegnato ad essere uomo

ma a essere umano

per tutte quelle volte che non mi sono accettato

per tutte quelle volte che cadrò ancora per terra

ricorda ciò che sei ma sopratutto chi sei stato

lo devo a me stesso per tutto il tempo che ho buttato

Ho avuto troppo tempo

ma ne ho sprecato tanto

per vivere a testa in giù, mai più

se avessi dato ascolto

a ciò che sento dentro

forse sarei diverso da come mi vedi tu

le mie parole sono armi

È che mi metta ansia solo il dubbio di non farcela

da questa prigione mentale chi è che mi scarcera

io che non accetto mai scuse per i miei sbagli

e tu che mi ripeti che è normale a diciott’anni

ma io non voglio questo e né ripensarci da grande

capire che hai fallito avendo due figli davanti

far finta di niente perché trascuriamo tutto

e mischiamo amore e odio fino a perderne il gusto, giusto

Ho avuto troppo tempo

ma ne ho sprecato tanto

per vivere a testa in giù, mai più

se avessi dato ascolto

a ciò che sento dentro

forse sarei diverso da come mi vedi tu

le mie parole sono armi