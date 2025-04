Crytical: dopo la vittoria ad Area Sanremo 2024 arriva il nuovo singolo “Fight Club”

Crytical, Fight Club: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver ricevuto il Premio della Critica Vittorio De Scalzi e aver vinto Area Sanremo 2024, Crytical (qui la nostra video-intervista durante la settimana del Festival di Sanremo) torna con Fight Club, un brano potente che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 18 aprile per Dischi dei Sognatori / ADA Music.

CRYTICAL, “FIGHT CLUB”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Scritto dallo stesso Crytical con la produzione di Steve Tarta e la collaborazione di Marco Rettani, il brano è un grido di rivalsa e resistenza e “quando rabbia e rivalsa si uniscono, creano sempre e solo un ricordo indelebile“, spiega Crytical a proposito del brano.

Poi, aggiunge una sorta di dedica: “Per tutte le volte che abbiamo fatto a pugni con noi stessi; per tutte le volte che non ci siamo riconosciuti allo specchio; per tutte le volte in cui abbiamo pensato di farla finita”.

E infine, chiude con un piccolo promemoria: Anche quando crediamo che non ci sia più nulla da fare, dobbiamo ricordarci di salire comunque sul ring per combattere un ultimo round”.

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:

Dentro gli occhi di mia madre

Vedo un cuore buono

Dentro quelli di mio padre

Un mondo più grande

E pensare che per anni

Mi sono sentito solo

Senza pensare

Che dovevo solo

Girarmi dall’altra parte

E io di cosa mi lamento

Se tanto non controllo l’algoritmo

E neanche il tempo

La scelta di sbagliare

La sua relativa forza causa effetto

L’essere più umano

E non più essere Francesco

La versione integrale sarà disponibile a partire da venerdì 18 aprile.