Intervista a Crytical: “Vorrei scrivere per Irama e fare un brano con Olly”

Crytical presenta L’Ultimo Istante: l’intervista

Tra i vincitori di Area Sanremo 2024 con L’Ultimo Istante, brano che gli è valso il premio dedicato a Vittorio De Scalzi, la scorsa settimana Crytical è approdato nella città dei fiori e si è raccontato a 360°, tra passato, presente e futuro, parlandoci anche del suo rapporto con l’ultimo istante.

“Io con l’ultimo istante sono un po’ in conflitto. Di fatto, odio che le cose finiscono, perché solitamente mi lego molto a ciò che vivo o che mi accade. Quindi, quando devo distaccarmi da qualcuno o qualcosa, faccio sempre molta fatica.

Però, devo ammettere che con il tempo sto imparando che certe cose non posso comandarle io. Il tempo scorre ed io posso rimanere fermo, ma non posso di certo rincorrerlo”.

Poi, a proposito del brano in gara ad Area Sanremo 2024, Crytical ha aggiunto:

“L’Ultimo Istante è nato in maniera molto spontanea, come un flusso di coscienza, un flusso di parole, mentre ero ricoverato in ospedale dopo aver subito un’operazione chirurgica.

Si tratta di un brano molto emotivo, che parla proprio della mia esperienza in ospedale. Ciò che mi ha portato a scriverlo è il distacco tra l’ospedale inteso come ente materiale e le persone che vi lavorano, intese come ente fisico”.

