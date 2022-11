Dopo l’intervista di Cristina Scuccia risponde la Madre Generale delle suore Orsoline

Domenica scorsa la notizia inaspettata… in un’intervista rilasciata a Verissimo Cristina Scuccia, fino ad oggi conosciuta ai più come Suor Cristina, ha annunciato la scelta, avvenuta già da qualche tempo, di lasciare la carriera ecclesiastica, il velo e l’ordine delle Suore Orsoline a cui apparteneva.

L’ex vincitrice di The Voice of Italy, come riportato in questo nostro articolo, oggi fa la cameriera in Spagna sognando sempre la carriera da cantante.

Nei giorni seguenti la stampa ha cercato di contattare l’ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia per ottenere delle dichiarazioni sull’accaduto. Le suore, riservate come la stessa natura del loro ruolo impone, non hanno dato risposte e questo ha fatto indurre il loro disinteressamento sulla questione e su Cristina Scuccia.

Per questo la Madre Generale Carmela Distefano, a nome delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, ha deciso di rompere il silenzio. Questa a seguire la sua dichiarazione: