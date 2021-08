Cristiano Malgioglio, in un Italia dormiente, è pronto ad omaggiare Raffaella Carrà con una cover insieme ad un rapper spagnolo

Cristiano Malgioglio, da sempre grande sostenitore delle dive dello spettacolo italiano, ha deciso di omaggiare Raffaella Carrà lanciando prossimamente una cover della Showgirl.

In una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano, Cristiano si è detto molto deluso di come l’Italia stia facendo molto poco per omaggiare la Carrà.

Del resto come dargli torto… in Italia tutto tace, se non qualche replica dei programmi della Raffa sulla Rai (e la cittadinanza conferitele a Porto Stefano), mentre in Spagna, seconda patria artistica della showgirl, le è già stata dedicata una piazza (vedi qui) e il grande regista Pedro Almodovar la omaggerà nella parte finale del suo nuovo film, Madres Paralelas, che aprirà la 78esima Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 1 settembre.

Nel film, in una delle scene finali, un’attrice vestirà i panni di Raffaella Carrà e verrà fotografata dall’attrice “musa” del regista, Penelope Cruz.

E visto il silenzio italiano Cristiano Maglioglio ha deciso di omaggiare lui stesso Raffaela con la musica. L’artista infatti inciderà una nuova versione di Forte Forte Forte, brano che lui scrisse per la Raffa. In questa versione, nata grazie ad un’idea di Angelo Perrone, collaborerà anche uno dei rapper spagnoli più famosi del momento la cui identità non è stata ancora svelata da Malgioglio.

Qui a seguire la versione originale del brano e il testo. Forte Forte Forte è stata scritta da Cristiano Maglioglio e Franco Bracardi.

FORTE FORTE FORTE TESTO

Quando chiude gli occhi,

E tocca la mia bocca

Lui

Sento allora,

Che qualcosa sta arrivando

Poi rimango vuota e ferma

In quel momento

Non vi dico allora allora

Cosa sento

Forte, forte, forte, forte,

Mi prende

Forte, forte, forte, forte,

Poi gioca

Forte, forte, forte, forte,

Mi ama

Forte, forte, forte, forte,

Poi parla

Piano, piano, piano, piano

Piano, piano, piano, piano

Piano, piano, piano, piano

Poi domani odio tutto

Anche il bene che dà

E mi sento come fossi

A mani vuote

E vi giuro che nessuno

Può capire

Quando lui mi tiene stretta

Forte forte a se

Forte, forte, forte, forte,

Mi prende

Forte, forte, forte, forte,

Poi gioca

Forte, forte, forte, forte,

Mi ama

Forte, forte, forte, forte,

Poi gioca

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na na na na na na

Na na na na

Forte, forte, forte, forte,

Mi prende

Forte, forte, forte, forte,

Poi gioca

Forte, forte, forte, forte,

Mi ama

Forte, forte, forte, forte,

Poi ama