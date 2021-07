In Spagna una piazza dedicata Raffaella Carrà. In Italia ancora nessuna notizia

In Spagna arriva la piazza dedicata a Raffaella Carrà lo ha deciso la giunta comunale di Madrid a darne la notizia il quotidiano El Diario.

Tra tutti i partiti c’è stata l’unanimità ad eccezione di Vox che si è astenuto.

Questo il messaggio comparso sulla pagina Facebook ufficiale della showgirl:

“È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà. L’Italia perde ancora una volta l’occasione di omaggiare per prima la sua più grande artista”.

Un post con una punta di polemica, una polemica giustissima a nostro avviso visto che l’Italia sembra svegliarsi tardi, troppo tardi, nell’omaggiare le proprie personalità artistiche che portano in altro il nome del nostro paese.

RAFFAELLA CARRÀ – LA PIAZZA IN SPAGNA

La piazza per Raffaella verrà istituita in uno spazio di Madrid tra i quartieri di Malasana e Chueca su decisione del partito progressista Más Madrid, per la precisione fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral, e rappresenterà un attestato di stima per l’impegno dell’artista in cause sociali, come i diritti dei lavoratori o il femminismo:

“Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze”.

Nel frattempo aspettiamo di capire se in Italia le verrà dedicato l’Auditorium del Foro Italico, come su proposta lanciata da Milly Carlucci, o gli studi Rai di via Teulada.