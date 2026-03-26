Cosmo, in attesa de “La fonte”, pubblica il nuovo singolo: “Incanto”

Cosmo testo e significato del nuovo singolo, Incanto. Il percorso del cantautore verso il nuovo album, LA FONTE, in uscita il 17 aprile per Columbia Records / Sony Music Italy / 42Records.
Dopo i primi indizi sul progetto, il nuovo estratto chiarisce ulteriormente la direzione: meno forma, più atmosfera. Un pezzo che si muove per sensazioni, più che per struttura.
Cosmo, “Incanto”: testo e significato del nuovo singolo
INCANTO si sviluppa più come uno spazio da attraversare che come una forma definita. Il tempo si dilata, perde consistenza, e lascia emergere una percezione sospesa in cui i corpi si muovono e le identità si confondono.
Il significato del brano sembra stare proprio qui: nel tentativo di restare presenti mentre tutto cambia. Non perdersi, anche quando i punti di riferimento si sfumano. Cercarsi, ritrovarsi, riconoscersi, anche solo per un istante.
È in questo equilibrio fragile che nasce l’“incanto”: una condizione temporanea, quasi instabile, ma proprio per questo reale.
L’autotune gioca un ruolo centrale, ma non come correzione. Viene usato come strumento espressivo, creando un effetto straniante che avvolge il brano in una sorta di nebbia sensoriale, amplificando la sensazione di sospensione.
Cosmo – Incanto – Testo
Ed eccomi
ad ondeggiare qui sotto all’impianto
liquido come d’incanto
sospeso su questo tempo perduto
perduto, perduto, sfinito
strisce serpenti fra i battiti lenti
danzano come tormenti
c’è una voragine
è lì al centro tu, tu, tu
Parla con me
aggrappati a me
tu
e se cadrai
e se cadrò
ritroverai l’incanto
e al nostro incanto
nessun rimpianto
che ora è
perché l’incanto poi finisce senza te
senza
Ed eccoti
ad ondeggiare qui sotto all’impianto
liquida
gocce di un pianto
un fermo immagine
e li al centro tu, tu, tu
Parla con me
aggrappati a me
tu
e se cadrai
e se cadrò
ritroverai l’incanto
e al nostro incanto
nessun rimpianto
che ora è
perché l’incanto poi finisce senza te
senza
Senza incanto non viviamo più
“La Fonte”, il nuovo album
LA FONTE nasce dalla collaborazione tra Cosmo e Alessio Natalizia, produttore e musicista noto come Not Waving. Un percorso condiviso già avviato con SULLE ALI DEL CAVALLO BIANCO e che qui trova una nuova evoluzione.
Il disco si inserisce in una fase di continuità e trasformazione, mantenendo un’identità precisa ma spingendo ancora più in là la ricerca sonora.
Il tour matinée
Con l’uscita del disco, Cosmo porterà il progetto dal vivo con una formula inedita: concerti pensati per il mattino. Un formato che trasforma il live in un’esperienza che accompagna il passaggio dal risveglio all’inizio della giornata.
Date tour
- 24 maggio – Milano, MI AMI Festival
- 2 giugno – Firenze, Decibel Presents
- 5 luglio – Cesenatico, Acieloaperto Festival
- 12 luglio – Bard, Forte di Bard
- 12 agosto – Lamezia Terme, Color Fest
- 15 agosto – Ostuni, Locus Festival