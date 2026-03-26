Cosmo, in attesa de “La fonte”, pubblica il nuovo singolo: “Incanto”

Cosmo testo e significato del nuovo singolo, Incanto. Il percorso del cantautore verso il nuovo album, LA FONTE, in uscita il 17 aprile per Columbia Records / Sony Music Italy / 42Records.

Dopo i primi indizi sul progetto, il nuovo estratto chiarisce ulteriormente la direzione: meno forma, più atmosfera. Un pezzo che si muove per sensazioni, più che per struttura.

Cosmo, “Incanto”: testo e significato del nuovo singolo

INCANTO si sviluppa più come uno spazio da attraversare che come una forma definita. Il tempo si dilata, perde consistenza, e lascia emergere una percezione sospesa in cui i corpi si muovono e le identità si confondono.

Il significato del brano sembra stare proprio qui: nel tentativo di restare presenti mentre tutto cambia. Non perdersi, anche quando i punti di riferimento si sfumano. Cercarsi, ritrovarsi, riconoscersi, anche solo per un istante.

È in questo equilibrio fragile che nasce l’“incanto”: una condizione temporanea, quasi instabile, ma proprio per questo reale.

L’autotune gioca un ruolo centrale, ma non come correzione. Viene usato come strumento espressivo, creando un effetto straniante che avvolge il brano in una sorta di nebbia sensoriale, amplificando la sensazione di sospensione.

Cosmo – Incanto – Testo

Ed eccomi

ad ondeggiare qui sotto all’impianto

liquido come d’incanto

sospeso su questo tempo perduto

perduto, perduto, sfinito

strisce serpenti fra i battiti lenti

danzano come tormenti

c’è una voragine

è lì al centro tu, tu, tu

Parla con me

aggrappati a me

tu

e se cadrai

e se cadrò

ritroverai l’incanto

e al nostro incanto

nessun rimpianto

che ora è

perché l’incanto poi finisce senza te

senza

Ed eccoti

ad ondeggiare qui sotto all’impianto

liquida

gocce di un pianto

un fermo immagine

e li al centro tu, tu, tu

Parla con me

aggrappati a me

tu

e se cadrai

e se cadrò

ritroverai l’incanto

e al nostro incanto

nessun rimpianto

che ora è

perché l’incanto poi finisce senza te

senza

Senza incanto non viviamo più

“La Fonte”, il nuovo album

LA FONTE nasce dalla collaborazione tra Cosmo e Alessio Natalizia, produttore e musicista noto come Not Waving. Un percorso condiviso già avviato con SULLE ALI DEL CAVALLO BIANCO e che qui trova una nuova evoluzione.

Il disco si inserisce in una fase di continuità e trasformazione, mantenendo un’identità precisa ma spingendo ancora più in là la ricerca sonora.

Il tour matinée

Con l’uscita del disco, Cosmo porterà il progetto dal vivo con una formula inedita: concerti pensati per il mattino. Un formato che trasforma il live in un’esperienza che accompagna il passaggio dal risveglio all’inizio della giornata.

Date tour