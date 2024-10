Cosmo chiude il cerchio Sulle Ali Del Cavallo Bianco con “Energia”

Cosmo, Energia: significato del testo del nuovo singolo

Cosmo chiude il cerchio del suo ultimo album di inediti, Sulle Ali Del Cavallo Bianco, regalando ai fan un brano inedito dal titolo Energia: un vero e proprio banger da club, in uscita venerdì 18 ottobre per Columbia Records – Sony Music Italy / 42Records, che ha mosso i primi passi durante le sessioni in studio per la stesura del disco, per poi essere esclusa dalla tracklist perché, in qualche modo, sembrava non starci, pur essendo parte integrante di quel viaggio.

Il tempo ha poi fatto il suo corso e, dapprima durante le date nei club e successivamente in quelle estive, il brano – scritto e prodotto con Alessio Natalizia, in arte Not Waving – ha iniziato a reclamare sempre più il suo spazio, diventando una presenza fissa nei live di Cosmo fino a rappresentare uno dei picchi di potenza di questi tour, che hanno collezionato un sold-out dietro l’altro.

Ed è proprio la versione portata sul palco che ha completato e riadattato la prima registrazione in studio, dando vita a una vera e propria esplosione di Energia, che si aggiunge ora alla tracklist digitale di Sulle Ali Del Cavallo Bianco.

COSMO, “ENERGIA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Nel brano Cosmo si chiede cosa c’è dall’altra parte, riferendosi probabilmente a quel che accade dopo la morte, e la risposta è semplice, quasi disarmante: energia… c’è energia, che cambia e si trasforma.

COSMO, “ENERGIA”: TESTO DEL BRANO

Dall’altra parte, dall’altra parte cosa c’è?

Dall’altra parte, dall’altra parte cosa c’è?

Dall’altra parte cosa c’è?

Dall’altra parte cosa c’è?

Dall’altra parte cosa c’è?

Energia, energia, energia, energia

Energia, energia, energia, energia

Energia, energia

Dall’altra parte, dall’altra parte, dall’altra parte cosa c’è?

Energia

Cosa c’è? Energia

Cosa c’è? Energia

Energia

Energia, energia, energia, energia

Energia, energia, energia, energia

Foto di copertina di Giorgio Perottino