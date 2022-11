Concerti di febbraio: tutti gli artisti in tour nell’inverno 2023 (articolo in costante aggiornamento)

Concerti febbraio 2023.

Il mese di febbraio, quello che negli ultimi anni è legato al Festival di Sanremo, vede già molti artisti impegnati nei loro live.

Tra questi Claudio Baglioni (13) ed Eros Ramazzotti (11) che hanno già in programma oltre 10 live.

Al via il 25 febbraio il tour di Ermal Meta che terrà impegnato l’artista per tutto marzo e aprile.

Dopo le date di novembre/dicembre al Mosso di Milano, anche Francesca Michielin inizia da Pordenone il suo tour che proseguirà fino a metà aprile.

Dopo la parentesi ameriana di novembre e dicembre, tornano in Europa i Maneskin che saranno impegnati prima in Italia per poi spostarsi, da fine mese, nel resto del Vecchio Continente, inziando da Amsterdam.

Ma non sono i soli ad avere già date in calendario per l’inizio del nuovo anno. Ecco quelli che troverete nella prossima pagina:

Banco Del Mutuo Soccorso Blindur Claudio Baglioni Ermal Meta Eros Ramazzotti Francesca Michielin Ginevra Gio Evan Irene Grandi Måneskin Rancore Umberto Tozzi Venditti & De Gregori

