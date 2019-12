Eros Ramazzotti Vita ce n’è World Tour.

Ieri sera al Mediolanum Forum di Assago Eros ha portato a casa un sold out con il noto palazzetto dello sport nella sua massima configurazione.

Per l’artista si trattava della quinta data milanese del suo tour mondiale dopo le prime quattro del mese di marzo. Un totale di oltre 55 mila spettatori solo nella date di Milano.

Eros Ramazzotti Vita ce n’é World Tour

Il tour di Eros Ramazzotti sbarcherà in America nel 2020 con 16 appuntamenti con cui attraverserà le principali città del Nord e Sud America, partendo da Bogotà e toccando New York, Toronto, Los Angeles e Miami, passando per Buenos Aires e Chicago.

Ecco alcuni dei numeri dello show: 35 mila spettatori agli show di Roma, 36 mila in quelli di Verona, 17 mila ad Amsterdam, 26 mila per gli show di Monaco e 12 mila per quelli a Tel Aviv, solo per citarne alcuni.

Ad oggi sono 800 mila gli spettatori che hanno preso parte ai suoi concerti, in 5 continenti. Sono infatti oltre 90 le date in tutto il mondo per un tour che ha già toccato più di 70 città.

Questa produzione internazionale è a cura di Radiorama, la storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzata da Andrea Pieroni per Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim.

Sul palco insieme a Eros Ramazzotti, otto musicisti d’eccezione e due coristi per una produzione internazionale:

Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (Sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz.

Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Giorgia Galassi (Cori).

Le date

GENNAIO

28 Guatemala City, Explanada Cayala– NEW!

30 San Salvador, Compleyo Estadio Cuscatlan – NEW!

FEBBRAIO

02 Bogotà, Movistar Arena – NEW!

06 Mexico City, Auditorio Nacional – NEW!

08 Monterrey, Auditorio Citibanamex – NEW!

14 Buenos Aires, Luna Park – NEW!

16 Rio De Janeiro, Vivo Rio – NEW!

18 Sao Paulo, Espacio Das Americas – NEW!

22 Atlantic City, Hard Rock Hotel & Casino – NEW!

25 New York, Hulu Theater at Madison Square Garden – NEW!

27 Boston, Boch Center – Wang Theater – NEW!

MARZO

01 Miami, American Airlines Arena – NEW!

04 Chicago, Rosemont Theater – NEW!

07 Toronto, Scotiabank Arena – NEW!

09 Laval, Place Bell – NEW!

13 Los Angeles, The Forum – NEW

Foto di copertina di Julian Hargreaves