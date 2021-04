Coma_Cose: “Il paragone con Al Bano e Romina ci fa sorridere!”

Il 16 aprile è il giorno dell’uscita del nuovo album dei Coma_Cose Nostralgia (Asian Fake / Sony Music), che arriva a poco più di un mese dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Fiamme negli Occhi.

Il disco, prodotto dai Mamakass, si compone di 6 tracce più un outro. Un progetto che affronta numerose tematiche e che mette in risalto un ulteriore step nella produzione discografica del duo. Un album che assume valore fin dalla copertina che evoca l’idea di prendersi cura del fuoco della creatività.

I Coma_Cose hanno presentato Nostralgia in una conferenza stampa virtuale.

Questa la tracklist:

1 – Mille Tempeste

2 – La Canzone dei Lupi

3 – Discoteche Abbandonate

4 – Fiamme negli Occhi

5 – Novantasei

6 – Zombie al Carrefour

7 – Outro (Skit)

“Il titolo ‘Nostralgia’ racchiude tutto il concept. Parla della nostra nostalgia in maniera molto intima e racconta delle nostre storie prima che ci conoscessimo. Per scrivere qualcosa che avesse un valore reale siamo andati indietro nel tempo e scavato la nostra vita prima di conoscerci.”

Nostralgia è un disco che ha un punto di vista singolo e diverso rispetto al passato, così come il mood e il sound che evocano le varie tracce.

Non è l’album che ci si aspetta dopo Sanremo, ma Fiamme negli Occhi è una pennellata più pop in un quadro completo.”

Un album sospeso che capita in un momento particolare. C’è fragilità e tanta intimità. Lo abbiamo racchiuso in un piccolo scrigno. Ogni canzone è diversa ed è un piccolo viaggio a sé stante testuale e musicale. Il fil rouge è il fuoco che hai dentro e che nel tempo rischia di essere circoscritto, ma che in noi brucia ancora.

“Nostralgia è un disco di senso. Un concept album molto concentrato e per noi questa è una rivoluzione. La scelta non è una presa di posizione, ma una necessità narrativa.

Il duo è reduce dalla felice partecipazione al Festival di Sanremo. Il brano Fiamme Negli Occhi ha conquistato il disco d’oro.

“Il paragone con Al Bano e Romina ci fa sorridere! Magari! Siamo felici dell’accoglienza del pubblico e delle radio. Abbiamo un po’ combattuto per portarla a Sanremo, ma siamo tutti felici del risultato, ma il pezzo è stato scritto a prescindere.

Magari un giorno ci ritorneremo in una situazione più normale. È stata un’esperienza incredibile. Ci torneremmo? Sì, con la canzone giusta! È una bella deviazione di percorso.

Il nostro pubblico è stato contento della nostra partecipazione a Sanremo. Felici di vederci incastonati in un tam tam più grosso. Non è stato visto come un tradimento. Ormai è anacronistico concepire Sanremo come il male! La chiamata alle armi è stata presa bene da chi ci segue da tempo e questo disco è pane soprattutto per il pubblico della prima ora. Tra i nostri nuovi fans c’è chi potrebbe non capire Nostralgia.

Dopo Sanremo il pubblico è più ampio, ma noi difendiamo la nostra integrità e la nostra coerenza.

Fiamme negli Occhi racconta l’amore e la complicità. Il testo nasconde anche dei chiaroscuri edulcorati dal viaggio sonoro. Quando ci dichiariamo l’amore siamo razionali e guardiamo anche a quelle che sono le difficoltà.”