Maria Antonietta & Colombre tornano con una dichiarazione d’amore semplice e luminosa: “A Te”

Ci sono canzone che, dopo essere state scritte, vengono chiuse in un cassetto, perché non è il loro momento di venire alla luce, come A Te, il nuovo singolo di Maria Antonietta e Colombre, che ha aspettato ben 14 anni prima di essere pubblicata – del tutto a sorpresa – sui social dei due artisti in una versione live e unplugged.

Estratto dal joint album che Maria Antonietta e Colombre hanno scritto e composto insieme, in uscita nei prossimi mesi per Bomba Dischi / Sony Music / Numero Uno, il brano nasce come un appunto di inizio storia.

Di fatto, i due cantautori l’avevano scritta quando si sono conosciuti, per poi dimenticarla dentro un hard disk, come un seme che solo adesso ha deciso di germogliare.

Ma… di cosa parla A Te? Si tratta di una dichiarazione d’amore semplice e luminosa, priva di nostalgia o cinismo, che sceglie di raccontare la bellezza dell’amore presente: quello che non fa male, che non finisce, che resta.

Così prende ufficialmente il via un’avventura creativa che si muove fuori dalle zone di comfort, mescolando scritture, identità e sensibilità: “È una sfida, una sorpresa, un modo per liberarsi di se stessi, per giocare e per essere curiosi insieme“.

Foto di copertina a cura di Giacomo Gianfelici.