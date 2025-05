Maria Antonietta e Colombre: in attesa del joint album, arriva il nuovo singolo “A Te”

Pubblicato a sorpresa sui social in una versione live e unplugged, A Te è il nuovo singolo di Maria Antonietta e Colombre e anticipa il nuovo joint album dei due artisti, in uscita nei prossimi mesi per Bomba Dischi / Sony Music Italy / Dischi Numero Uno: un progetto condiviso, diretto e senza filtri.

“Questa è per noi una sfida, una sorpresa, un modo per liberarci di noi stessi, per giocare e per essere curiosi insieme“, hanno dichiarato i due artisti, che già lo scorso anno – al Concertone del Primo Maggio di Roma 2024 – avevano lasciato intravedere la direzione del progetto con Io e Te Certamente.

MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE, “A TE”: LA GENESI

A Te ha aspettato ben quattordici anni per venire alla luce. Di fatto, il brano è stato scritto dai due cantautori quando si sono cosciuti come un appunto di inizio storia. Poi, è stato dimenticato dentro un hard disk e, come un seme, oggi ha finalmente deciso di germogliare, uscendo dalle tenebre del sottosuolo.

Ma, di cosa parla il brano? A Te è una dichiarazione d’amore semplice e luminosa, priva di nostalgia o cinismo, che sceglie di raccontare la bellezza dell’amore presente: quello che non fa male, che non finisce, che resta.