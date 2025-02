Cmqmartina annuncia il nuovo album e le date del cmqtour nei club

cmqmartina ha annunciato tramite i social il suo nuovo album: Brianzola issues, in uscita il 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy.

Per cmqmartina si tratta del quarto album che segue a Disco del 2020, Disco 2 del 2021 e Vergogna del 2022.

Brianzola issues è stato anticipato dai singoli Mi ami davvero?, Kids never sleep, Allucinazione e Vinted.

cmqmartina – brianzola issues

“Quando scrivo della mia terra ho sempre in mente scenari desolati e l’odore dell’asfalto bagnato. La Brianza è una terra pianeggiante e dà l’impressione di non cambiare, di resistere in uno stato di sospensione. Se da una parte è rassicurante, dall’altra mi angoscia. Credo mi somigli”

Così cmqmartina presenta il nuovo progetto discografico.

Immagini che descrivono le atmosfere dell’album, tra la Brianza, Monza, la nebbia, periferie vuote, paesaggi silenziosi che trasmettono calma ma inquietudine e il contrasto che tutto ciò provoca, tra sensazione di familiarità e angoscia.

L’atmosfera intima e malinconica è accompagnata dalle sonorità dance che contraddistinguono la musica di cmqmartina, impreziosite dai produttori che hanno lavorato all’album: Ceri, okgiorgio, Simone Bertolotti, Estremo, SPX.

cmqtour nei club

prodotto da DNA Concerti

07 marzo – Rende (Cosenza) – Mood

08 marzo – Baronissi (Salerno) – Dissonanze

09 marzo – Bari – Officina Degli Esordi

27 marzo – Torino – Off Topic

28 marzo – Genova – Teatro Verdi

29 marzo – Firenze – Combo

10 maggio – Verona – The Factory

14 maggio – Roma – Monk

15 maggio – Bologna – Locomotiv

24 maggio – Milano – Mi Ami Festival

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI