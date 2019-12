Claudio Baglioni Gli anni più belli è il titolo del nuovo singolo in arrivo ad inizio 2020.

Il brano sarà in radio e disponibile in digitale dal 3 gennaio 2020, ma dal 9 dicembre è già possibile il pre-save.

Il nuovo singolo dà anche il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020.

Claudio Baglioni Gli anni più belli

Gli anni più belli è una canzone di grande impatto evocativo, su come ricordi, passioni ed emozioni del passato continuano a vivere e ad alimentare attese, desideri e sogni del presente e del futuro.

Gli anni più belli è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, in uscita nella primavera 2020.

Dodici canzoni, come le dodici note materia prima dell’ineguagliabile sogno della musica e come le serate di “DODICI NOTE”, tutti i classici di Claudio Baglioni, per la prima volta in un’inedita e raffinata dimensione classica: grande voce, solisti d’eccezione, grande orchestra e coro.

Ma “DODICI NOTE” è anche una ‘prima nella prima’: per la prima volta in assoluto, infatti, la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista.

Fino a oggi, nessuno si era esibito per dodici spettacoli di fila, in questo spazio letteralmente unico al mondo, nel quale storia, arte e bellezza si fondono in una magia che non ha eguali.

CLAUDIO BAGLIONI – DODICI NOTE

prodotto ed organizzato da Friends & Partners in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma

6 giugno – Terme di Caracalla – Roma

7 giugno – Terme di Caracalla – Roma

8 giugno – Terme di Caracalla – Roma

9 giugno – Terme di Caracalla – Roma

10 giugno – Terme di Caracalla – Roma

11 giugno – Terme di Caracalla – Roma

13 giugno – Terme di Caracalla – Roma

14 giugno – Terme di Caracalla – Roma

15 giugno – Terme di Caracalla – Roma

16 giugno – Terme di Caracalla – Roma

17 giugno – Terme di Caracalla – Roma

18 giugno – Terme di Caracalla – Roma

Immagine di copertina di Alessandro Dobici