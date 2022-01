Torna Chiara Grispo con “Come cenere2 un ballad pop malinconica ed elettronica

Chiara Grispo Come cenere è il brano che segna il ritorno, e al tempo stesso un nuovo inizio, per la cantautrice che il grande pubblico ha imparato a conoscere ad Amici di Maria De Filippi.

Il brano arriverà negli store di musica digitale e in radio il 14 gennaio per MilleCFA/Artist First e rappresenta il primo tassello del suo nuovo progetto discografico.

La musica è da sempre la valvola di sfogo di Chiara che ammette: “Se sto male scrivo perché mi aiuta. Se sto bene scrivo per stare meglio“.

Chiara Grispo come cenere

Come cenere è una ballad intima che parla di un nuovo inizio, di una rinascita più forte e consapevole della propria forza. Il brano viene presentato come un concentrato di puro pop malinconico con interventi elettronici e martellanti da club, sulle quali si intrecciano la voce e le melodie vocali nel background, andando a creare un mix inedito e trascinante.

Questa canzone, insieme ad altri brani inediti di cui la cantautrice sta terminando le registrazioni, andranno a comporre il suo nuovo lavoro discografico, in uscita nei prossimi mesi.

Conosciamo meglio l’artista

Chiara Grispo nel 2016 partecipa al talent Amici di Maria De Filippi. A giugno dello stesso anno pubblica il suo EP di debutto BLIND, contenente cover e inediti in italiano e inglese, di cui è autrice. Nello stesso mese apre il concerto dei compagni di etichetta discografica, i Modà, allo Stadio San Siro di Milano.

Sempre nel 2016 dà voce a VAIANA (MOANA), la protagonista del film Disney ‘OCEANIA‘.

Negli anni successivi pubblica i singoli Since you left me (2018) – di cui esiste anche una versione con il cantante polacco Michał Szczygieł e Wrong or Right (2020). Nel 2022 il ritorno con una nuova produzione e una nuova anima musicale.

Chiara Grispo Come cenere Testo e audio

In arrivo il 14 gennaio 2021