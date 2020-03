Chiara Grispo: la forza delle donne nel nuovo singolo “Wrong or Right

E’ uscito Wrong or Right, il nuovo singolo di Chiara Grispo che torna a poco meno di due anni di distanza da Since You Left Me e a quattro dalla sua partecipazione ad Amici (Qui una nostra videointervista realizzata in occasione dell’uscita del singolo, poi interpretato con la cantante polacca Michal Szczygiel, finalista di The Voice of Poland).

Wrong or Right porta la firma di Chiara Grispo, Simone Privitera, Alessia Labate (che ha recentemente scritto il brano Carried Away per Stef Classens, secondo classificato a The Voice Holland) e Cristiano Cesario. Simone Privitera si è occupato del mix, mentre il master è di Roberto Romano.

Il brano parla della forza delle donne e della loro abilità di avere il controllo sulla loro vita, specialmente quando si tratta della persona che amano o che non amano. Il testo è per certi versi ironico, ma ha l’obiettivo di far capire quanto sia importante difendersi e non avere paura di essere ciò che siamo veramente, anche con il nostro corpo.

Wrong or Right è stato scelto da Spotify per l’ambita playlist New Music Friday.

Il singolo è accompagnato da un videoclip prodotto da WDMC.it e ideato e diretto dalla stessa Chiara Grispo.

CHIARA GRISPO

In questi giorni Chiara Grispo, che dopo l’esperienza ad Amici si è distinta anche come YouTuber, sta pubblicando numerosi video sui suoi canali social dando consigli su come allenarsi anche in questi giorni difficili.