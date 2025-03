Checco Zalone e “L’ultimo giorno del patriarcato”: ironia e riflessione per l’8 marzo

Checco Zalone canta L’ultimo giorno del patriarcato, omaggio alle donne in uscita per l’8 marzo.

L’attore e comico torna con un nuovo brano carico di ironia e riflessione fuori dall’8 marzo, data in cui si celebra la Giornata internazionale della donna.

Tra l’altro la canzone è stata già eseguita una volta dal vivo da Zalone. L’artista lo aveva infatti presentato il 5 giugno alle Terme di Caracalla, in occasione del tour con Francesco De Gregori. Ora, il pezzo prende finalmente vita in una versione ufficiale, accompagnata da un videoclip girato in un suggestivo borgo italiano.

L’idea di Checco Zalone per l’ultimo giorno del patriarcato

Come sempre, Checco Zalone non si limita a scrivere una canzone: costruisce una vera e propria narrazione satirica. L’artista ha raccontato in un’intervista a La Repubblica l’idea dietro il brano diverso tempo fa:

“In un paesino della Calabria viene emessa un’ordinanza comunale che decreta l’ultimo giorno in cui è consentito il patriarcato. Dal giorno dopo, chiunque lo pratichi riceverà una multa. Il brano racconta la tragedia di una famiglia che ha sempre vissuto con ‘sto patriarcato”.

Con il suo tipico approccio dissacrante, Zalone gioca con un tema importante come la parità di genere, mettendo in luce gli stereotipi e i retaggi culturali che ancora oggi influenzano le relazioni tra uomini e donne. Il risultato è una canzone che farà ridere, ma anche riflettere.

Il videoclip: girato in uno dei “Borghi più belli d’Italia”

Il videoclip del brano è stato girato a febbraio nel pittoresco borgo di Castel San Pietro Romano, una località suggestiva alle porte di Roma, inserita tra i “Borghi più belli d’Italia”. La scelta della location sembra perfetta per sottolineare il contrasto tra tradizione e modernità, tema centrale della canzone.

La regia è firmata da Gennaro Nunziante, storico collaboratore di Zalone in molti suoi progetti cinematografici e musicali. A dare ulteriore valore alla produzione, la partecipazione dell’attrice Vanessa Scalera, nota per il ruolo di Imma Tataranni nella fiction di Rai 1, che sarà la protagonista del video.

Una canzone per la Festa della Donna, ma senza retorica

Checco Zalone sceglie un approccio tutto suo per omaggiare l’8 marzo. Niente retorica, ma un umorismo pungente che evidenzia le contraddizioni della società con una leggerezza solo apparente. Il comico pugliese, già autore di brani ironici diventati cult, continua così a usare la musica come strumento per mettere in discussione gli stereotipi e stimolare una riflessione collettiva.

Non resta che attendere l’uscita ufficiale del brano l’8 marzo per scoprire se anche questa volta Zalone riuscirà a far ridere e pensare con la sua satira musicale.

