Ceneri: il brano “Due lune” è una riflessione sul peso delle proprie scelte

Due lune è il titolo del nuovo singolo di Ceneri (all’anagrafe, Irene Ciol), disponibile negli store digitali dal 2 maggio 2025. L’artista torna dopo la pubblicazione dell’album Forma liquida; e lo fa con un brano dal sound elettro pop che la caratterizza sin dagli esordi.

Due lune, rilasciato da Double Trouble Club / Island Records (Universal Music Italia), tratta temi come lo spaesamento, il peso delle proprie scelte e la paura di non farcela. Queste sensazioni si provano spesso quando si prendono decisioni che portano fuori dalla propria confort zone. Ceneri racconta quanto possa essere difficile e alienante cambiare tutto, allontanandosi da ciò che è sicuro e già noto. Esprime la responsabilità delle proprie scelte e del percorso che si decide di intraprendere, temendo di non esserne all’altezza. Questa nuova vita diventa uno spazio da riempire con nuove esperienze. La prova è affrontare i cambiamenti con coraggio, ascoltandosi e rispettando i propri tempi per assaporare ogni momento.

Due lune è un brano intimo e una riflessione sincera sulla forza che serve per superare le difficoltà e adattarsi ai cambiamenti. Ceneri canta: “quanta forza serve / per restare in bilico / ritrovare il centro / e non mescolarsi al resto di tutto”. Ed ancora, “rimpiango una solitudine / che non ho mai saputo apprezzare”, confermando così la sua capacità di mettersi a nudo attraverso la musica.

Il testo è scritto da Irene Ciol, Francesco Nesli Tarducci ed Elisa Mariotti. Il brano è composto da Rocco Giovannoni, che ne ha anche curato la produzione.

Ceneri annuncia i live 2025

Dopo l’uscita del singolo, Ceneri è pronta a proporre la sua musica dal vivo. A maggio, l’artista sarà impegnata con un tour che la vedrà aprire i concerti di Chiello.

Ecco le date del tour, prodotto da Trident, che sono state annunciate:

4 maggio al Mamamia di Senigallia

6 maggio alla Casa della Musica di Napoli

7 maggio all’Atlantico di Roma

11 maggio all’Alcatraz di Milano

14 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

16 maggio al VOX Club di Nonantola (MO)

18 maggio al Teatro Geox di Padova

19 maggio al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO).

Faranno seguito altri due appuntamenti dal vivo: il 24 maggio al MI AMI di Milano e il 31 maggio al Meeting del Mare di Marina di Camerota (SA).

“Due lune”, il testo

La pioggia che cade

sopra i tetti di case

stelle luci artificiali su di me

cieli di intonaco

ciliegi in un angolo

sbiadiscono piano

sull’asfalto in un attimo

sotto le mie suole

e quando ciò che ami

è quello che ti sfama

è sempre più difficile

rimanere puri

quanta forza serve

per restare in bilico

ritrovare il centro

e non mescolarsi al resto di tutto

questo posto mi agita

dentro un’aria di plastica

ma solo per un momento mi sento

parte di questa città

è questione di spazio bianco

di saper ascoltare il vuoto

un fiore che cresce senza

avere fretta

sfioro l’alba con un dito

dalle tende filtra il mattino

ma se alla fine del giorno

sono solo un tentativo

che senso ha

fare la scelta migliore

quando ne hai una più facile

stelle luci artificiali

su di me

diventare un volto qualunque

così da un momento all’altro

rimpiango una solitudine

che non ho mai saputo apprezzare

nel cielo due lune

nella strada le dune

siamo solo persone

dall’inizio di sogno

alla fine di tutto

questo posto mi agita

dentro un’aria di plastica

ma solo per un momento mi sento

parte di questa città

è questione di spazio bianco

di saper ascoltare il vuoto

un fiore che cresce senza

avere fretta

la pioggia che cade

sopra i tetti di case

stelle luci artificiali su di me