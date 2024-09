Un brano scritto come sfogo di dolore e allo stesso tempo come terapia: Senza stelle, il nuovo singolo di ceneri

È fuori dal 20 settembre su tutte le piattaforme digitali “Senza stelle“, il nuovo singolo della cantautrice Ceneri, per Double Trouble Club, in collaborazione con Island Records/Universal Music Italy.

Irene Ciol, in arte ceneri, è una giovane cantautrice friulana. Si avvicina al mondo della musica nel 2016 e nel 2022 pubblica il suo primo EP, intitolato ” Nello spazio che resta“, prima parte di un racconto che si conclude con “Nelle teste degli altri“, il suo secondo EP, uscito a marzo 2023. Il disco, anticipato dai singoli “Lucchetti” e “Appartamento“, raggiunge in poco tempo più di 4 milioni di ascolti in streaming sulle piattaforme digitali.

Quest’anno ceneri ha iniziato un nuovo percorso con la label Double Trouble Club, per la quale ha già i pubblicato i singoli “Ultima Festa“, “Ritornerò” e “Periferia“.

Il suo ultimo singolo, “Senza Stelle“, uscito lo scorso venerdì 20 settembre, la vede collaborare con uno dei producer più apprezzati della nuova scena musicale italiana, Golden Years (Pietro Paroletti), il quale lavora con artisti come Coez, Frah Quintale, Psicologi, Colombre, Laila Al Habash e Post Nebbia.

Il brano è un racconto intimo e struggente, parla di un cuore spezzato da un amore che è cambiato nel tempo; la cantautrice usa la canzone come sfogo di dolore e allo stesso tempo come terapia, consapevole dei cambiamenti che la stanno accompagnando nella crescita.

“Senza stelle parla di una persona a me molto vicina che per conseguenze esterne è diventa irriconoscibile, l’opposto di quello che è sempre stato e mi ha spezzato il cuore” spiega ceneri.