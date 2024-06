Ceneri descrive il rapporto contrastante con le proprie radici nel nuovo singolo “Periferia”

Dopo gli ultimi due singoli “Ultima Festa” e “Ritornerò“, mercoledì 19 giugno ceneri è tornata con un nuovo brano, “Periferia” (Double Trouble Club, in collaborazione con Island Records / Universal Music Italy), il terzo del suo nuovo progetto discografico.

Inoltre, da venerdì 21 giugno sarà disponibile il videoclip diretto da Davide Di Lorenzo: un viaggio analogico nella laguna veneta, tra Venezia e Padova.

CENERI, “PERIFERIA”

“Periferia” è stata scritta dalla stessa ceneri ed è frutto di una lunga sessione di scrittura, prodotto poi dal duo B-CROMA formato dai producer Rocco Giovannoni e Marco Spaggiari, con i quali è ormai nato un sodalizio. Questa collaborazione creativa dal sound sognante, intenso e riconoscibile riesce a fondersi bene con la voce sussurrata ed eterea della cantautrice.

Il sound viaggia su melodie morbide e malinconiche, in bilico tra una sensazione di nostalgia e desiderio di fuggire dalle proprie origini, alla ricerca di un proprio posto nel mondo.

In poche parole, il brano riflette sul concetto di appartenenza e sul rapporto contrastante che spesso si ha con le proprie radici: «”Periferia” parla del posto dove sono cresciuta, della vita in periferia lontano dalle grandi città» racconta ceneri.

«Parla dei rapporti con le persone che ti circondano e di come può sembrare inutile provare a crearsi uno spazio proprio in un luogo in cui non ci si sente di appartenere davvero. A volte non ci si sente a casa da nessuna parte».

Ceneri sarà poi in tour durante l’estate in giro per l’Italia: il 19 giugno sarà a “Freevola” a Rimini, proseguendo il 21 a Padova ad “Arcella

Bella”, il 4 luglio a Bari a Club Live, l’11 a Milano a Clèr, il 31 a Termoli (CB) ad Alta Marea Festival e il 30 agosto ad Avellino a Irpinia Mood. Il tour è organizzato da BPM concerti.