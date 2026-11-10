Cartapesta lancia il nuovo singolo Londra. Il brano è anticipato dal monologo Impareremo a restare da soli, che introduce il nuovo progetto artistico del cantautore.

Al centro della scrittura di Cartapesta ci sono i sentimenti, le relazioni e soprattutto ciò che si comprende soltanto a distanza di tempo. Le sue canzoni si soffermano sulle cose non dette, sulle occasioni mancate e sulla nostalgia, spesso legata alla consapevolezza di aver riconosciuto troppo tardi il valore di qualcosa.

La doppia uscita nasce proprio da questa riflessione e apre una nuova fase del suo percorso musicale. L’idea è quella di fare pace con alcune consapevolezze, pur sapendo che potrebbero essere nuovamente messe in discussione. Anche quando si pensa di aver capito qualcosa, infatti, resta la possibilità di cambiare idea.

Cartapesta e Londra: partire per cercare sé stessi

Il brano affronta il tema della partenza attraverso il punto di vista di chi resta. Al centro c’è una persona che sceglie di andare altrove, nella speranza di trovare qualcosa che ancora le manca, mentre chi rimane le augura di riuscire nella propria ricerca.

Tra pioggia, locali e desiderio di sentirsi qualcuno, il brano si concentra su una domanda: cambiare città può davvero essere sufficiente per ritrovare se stessi oppure certe inquietudini finiscono per seguirci anche lontano da casa?

Il monologo completa questa prima parte del progetto, concentrandosi sulle contraddizioni che accompagnano il percorso verso una nuova consapevolezza.

Chi è Cartapesta, il percorso di Carlo Banchelli

Dietro il nome Cartapesta c’è Carlo Banchelli, giovane cantautore che segue direttamente diverse fasi della realizzazione dei propri brani. Scrive, compone e produce al Phaser Studios insieme ad Andrea Cattaldo, produttore con cui ha sviluppato una sintonia artistica che accompagna il lavoro dalla scrittura alla ricerca sonora.

Per l’attività dal vivo è invece affiancato da Daniele Fasoli, suo fonico di palco.

Nel 2024 ha partecipato ad Area Sanremo, risultando tra i vincitori con Lamponi arrivando a un passo dalla possibilità di esibirsi al Festival di Sanremo.

Parallelamente ha costruito una presenza live attraverso concerti nei locali milanesi, passando dai piccoli club a palchi ed eventi di dimensioni maggiori. Durante l’estate ha aperto il concerto di Alfa a Cesenatico e, più recentemente, quello di Will alla Santeria Toscana di Milano.

Il disco di Cartapesta

Cartapesta sta lavorando a un disco che raccoglierà i nuovi progetti.

Il filo conduttore sarà la ciclicità del rapporto con i sentimenti: innamorarsi, perdere qualcuno, ritrovarsi soli, cercare di capire cosa è successo e, prima o poi, tornare a confrontarsi con le stesse emozioni.

Un alternarsi di esperienze e consapevolezze che trova nella scrittura il modo per essere rielaborato, anche quando le risposte sembrano cambiare con il passare del tempo.