Ci sono concerti che si ascoltano e altri che chiedono qualcosa di più. Quello di Max Gazzè, andato in scena il 9 novembre al Teatro Dal Verme di Milano con L’ornamento delle cose secondarie, dove il tour teatrale fa tappa anche il 10 e l’11 novembre, invita a fermarsi, ad ascoltare e, soprattutto, a riflettere.

Una proposta non scontata, che attraversa trent’anni di carriera e mette in scena due anime dello stesso artista: quella più intima e sperimentale e quella popolare, capace di trasformare un teatro in una festa.

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Max Gazzè e L’ornamento delle cose secondarie: il tempo e la riflessione

La prima parte è dedicata interamente al nuovo progetto discografico, venti composizioni eseguite da Gazzè insieme a sei musicisti.

La scenografia è essenziale, ma capace di dare profondità al palco: sul fondo domina una grande clessidra, simbolo dello scorrere del tempo, mentre le luci accompagnano un’atmosfera raccolta, quasi sospesa.

La musica diventa un laboratorio sonoro. Un pianoforte a coda accompagna con delicatezza, mentre basso, percussioni, batteria e strumenti meno convenzionali si cercano, si rincorrono, si rispondono. I musicisti giocano tra loro, rimbalzandosi note, accordi e intuizioni, lasciando emergere il piacere della sperimentazione.

A scandire il percorso intervengono alcune letture fuori campo, che danno allo spettacolo una dimensione filosofica ed esistenziale. Si parla delle contraddizioni della vita, delle fragilità che impariamo a nascondere e della nostra difficoltà a riconoscere quelle degli altri.

Particolarmente significativa è la riflessione sull’infanzia, quando bastava alzare gli occhi al cielo per credere che qualcuno potesse ascoltarci. Poi si cresce, arrivano le urgenze, le paure, il rumore del mondo e quello, ancora più assordante, dei nostri pensieri e così finiamo per perdere il contatto con quella parte invisibile di noi, rimasta come una preghiera di cui abbiamo dimenticato le parole.

Lo sguardo si allarga poi alla società, alle guerre, alle foreste distrutte, alle risorse naturali trasformate in merci, alle disuguaglianze.

Il tono diventa più politico, quasi una denuncia, e ricorda che non siamo proprietari del pianeta, ma ne facciamo parte e che il silenzio, davanti alle ingiustizie, non è neutralità.

Venti composizioni, intervallate da letture filosofiche, potrebbero mettere alla prova anche l’ascoltatore più paziente. E invece il dialogo continuo tra parole e musica riesce a mantenere viva l’attenzione, senza cercare facili effetti.

E quando la riflessione rischia di farsi troppo solenne, emerge il Gazzè ironico e divertito.

La presentazione dei musicisti si trasforma in un siparietto tra battute, ricordi e strumenti improbabili, come un flauto da naso ricavato da un pezzo di legno, occasione per scherzare e coinvolgere il pubblico.

Max Gazzè a Milano: quando il concerto diventa una festa

La seconda parte cambia completamente atmosfera. Non soltanto perché le luci accendono il palco di colori e vibrazioni, ma perché cambia il rapporto con il pubblico, cambia il ritmo e cambia persino Gazzè, che sembra improvvisamente diventare a colori.

Arrivano le canzoni che tutti conoscono, quelle che appartengono ormai alla memoria collettiva.

Da Una musica può fare a Il solito sesso, da Mentre dormi a La vita com’è, fino a Sotto casa, il teatro si trasforma progressivamente in una festa.

Il pubblico canta in coro, batte le mani, segue il ritmo. Qualcuno balla. La dimensione raccolta della prima parte lascia spazio a un’energia condivisa, a quella complicità che nasce quando una canzone smette di appartenere soltanto a chi l’ha scritta e diventa parte della storia di chi l’ascolta.

È un altro modo di vivere la musica, più immediato e festoso, ma non necessariamente meno profondo.

Gazzè non sembra voler scegliere tra la ricerca e la popolarità, tra la sperimentazione e la canzone che tutti cantano. Lascia che convivano, senza dover dimostrare quale sia la più importante.

In fondo, L’ornamento delle cose secondarie parla anche di questo: del tempo che passa, delle trasformazioni, di ciò che resta e di ciò che cambia.

Sul palco del Teatro Dal Verme sono passati due Gazzè: quello che invita a guardarsi dentro e quello che fa battere le mani e cantare insieme.

Due Gazzè, un solo cuore.

Il tour L’ornamento delle cose secondarie In Teatro – le prossime date

Foto: Virginia Bettoja