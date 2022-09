Carrese: fuori Squali feat. Gemello, primo singolo del primo EP dell’artista ex The Voice

Si intitola Squali (per The Orchard / Rumore di Zona) ed è fuori dall’8 settembre il nuovo singolo di Carrese, in collaborazione con Gemello. Un nuovo estratto dal primo vero EP della cantautrice ed ex finalista del talent show The Voice of Italy: il progetto si chiamerà Valvola e uscirà il 16 settembre.

L’autrice ha definito con queste parole questo suo nuovo brano:

Ero sul fondo e ho scritto un pezzo che andasse a fondo nel mio dolore. “Squali” è un pezzo che si racconta da solo, un brano a cui mi sono “aggrappata” quando sentivo di non avere più le forze per galleggiare. Per quanto riguarda il suo primo EP, invece, sappiamo che è nato a partire da un percorso fisicamente e psicologicamente complesso: i brani sono nati da una convalescenza a seguito di un’operazione al cuore, in cui è stata sostituita una valvola. Ecco dunque com’è nato il titolo dell’EP, che può vantare Marta Venturini, Cristiana Dalla Vecchia e Francesco Fioravanti in veste di produttori.

Parlando del suo primo vero progetto discografico “complesso”, Carrese racconta:

“Valvola” è il mio primo EP, che non poteva avere un nome più bello di questo. Ho sempre inteso la musica come una forza prorompente, come il convergere di emozioni e sensazioni diverse che determina la rottura di ogni valvola di sicurezza, di ogni atto di prudenza. Il progetto ha preso forma proprio durante la mia convalescenza dopo un’operazione al cuore, in cui mi è stata sostituita una valvola, ed è così che questo nome ha assunto un significato importantissimo che volevo abbracciasse le mie canzoni.

Il mini disco includerà un totale di 8 tracce: Valvola, Sud America, Radici, Stare bene, “Fragole”, Fuori contesto, Freud, Squali feat. Gemello.

Chi è Carrese: la biografia dell’artista

Carrese, pseudonimo di Roberta Carrese, è una cantautrice e chitarrista italiana, classe 1994. Di origini campane e ultima di cinque fratelli, si trasferisce a Roma nel 2013, dove studierà Cinema, Televisione e Nuovi media all’Università degli studi di Roma Tre. Le sue influenze musicali nascono molto presto, alimentate dalla famiglia da sempre appassionata di musica. A 11 anni inizia a suonare la chitarra da autodidatta, strumento oggi fondamentale per accompagnarsi nei live e scrivere le sue canzoni. A 14 anni intraprende un’attività live musicale per club e piazze locali. Dopo il diploma di Liceo Classico, all’età di 19 anni si trasferisce a Roma per studiare. I primi anni romani sono significativi per la sua carriera. Nel 2015 partecipa alla terza edizione di The Voice of Italy nel team di Piero Pelù, guadagnando il secondo posto in finale.