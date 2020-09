Carrese: “Effetto Speciale”, come l’amore può essere la via d’uscita

E’ uscito per l’etichetta Rumore di Zona con distribuzione The Orchard il nuovo singolo di Carrese Effetto Speciale.

Si tratta di un brano composto dalla cantautrice durante il lockdown ed è un’indiretta dedica d’amore.

Carrese, grazie alla sua voce intensa e perfettamente riconoscibile, è considerata come una delle più grandi scoperte della New Music Friday di Spotify.

Roberta, questo il suo nome, è nota per aver partecipato nel 2015 alla terza edizione di The Voice of Italy nel team di Piero Pelù, conquistando il secondo posto in finale (ne abbiamo parlato Qui).

Effetto Speciale è il quarto singolo di Carrese pubblicato nel 2020 e arriva dopo Smart, Vetro e Nodo in gola (ne abbiamo parlato Qui). Una ventata di novità e motivazione nata dalla collaborazione con Marta Venturini che da due anni collabora stabilmente alla produzione dei brani di Carrese.

“Quando esce un pezzo nuovo solitamente penso di aver già detto tutto nella canzone e non dico molto altro. Invece credo sia necessario dire che dietro ogni canzone ci siano persone, sacrifici, storie, ricordi, risate, prove, caffè e soprattutto tante speranze. Effetto Speciale è il mio quarto singolo, uscito nel mese che amo di più dopo un’estate calda e stranissima in cui mi è mancato poter suonare liberamente. Ho scelto di raccontarvelo con i suoni più veri che avevamo. Ringrazio tutti quelli che hanno preso parte a questo progetto e che danno un senso a tutta questa mia ostinata felicità.”

CARRESE EFFETTO SPECIALE

Effetto Speciale racconta come l’amore, o qualsiasi altra forma di serenità, può essere una via d’uscita anche in una situazione di chiusura totale come quella che abbiamo vissuto in questo triste e strano periodo.

Il brano è volutamente suonato in acustico, risultando così asciutto, diretto e un po’ retrò, che fa affidamento sul testo e sulla melodia.

L’esigenza di realizzare una canzone naturale e diretta ha portato alla scelta di una produzione leggera ma ricca di suoni e strumenti veri, non digitali.

“Ho scritto ‘Effetto speciale’ durante il lockdown e lo abbiamo prodotto a distanza prima di poter avere la libertà di tornare in studio. La musica ha il potere di salvarmi sempre e questa volta, come un “effetto speciale” lo ha fatto portandomi fuori da una routine fatta di ansie, pensieri negativi e tanta frustrazione.”

Queste le parole di Carrese per descrivere Effetto Speciale, registrato a Roma allo Studionero.