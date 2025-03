Boom su YouTube: “Superpapi” di Carolina Benvenga è virale e vola al primo posto nelle tendenze!

Carolina Benvenga conquista YouTube con Superpapi: il video vola al primo posto tra i trend musicali!

L’attrice, conduttrice, autrice e, ovviamente, cantante continua a sorprendere conquistando sempre più il pubblico dei più piccolo (ma non solo). Il suo ultimo singolo, Superpapi, ha infatti raggiunto la prima posizione tra i trend musicali di YouTube. Un risultato incredibile per l’artista se si considera che di solito questo tipo di classifiche sono dominate da generi “più adulti”, dal pop al rap.

carolina benvenga, IL VIDEO DI “SUPERPAPI” DOMINA SU YOUTUBE

Il video ufficiale di Superpapi ha già superato 600mila visualizzazioni e continua a scalare le classifiche. Il brano celebra i papà in vista del 19 marzo, Festa del Papà per l’appunto, con una canzone energica e coinvolgente.

Un brano dedicato ai supereroi di casa che, spesso, vengono meno elogiati apertamente rispetto alla figura della madre.

Alla scoperta della storia del nuovo idolo dei kids

Attrice, conduttrice e autrice, Carolina Benvenga è tra i volti più amati del panorama kids italiano. Con oltre 1 miliardo di views e più di 1 milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina è diventata una star del web grazie alla sua capacità di intrattenere ed educare i più piccoli con contenuti coinvolgenti.

Dopo una carriera televisiva iniziata a soli 8 anni e diverse esperienze nel mondo del cinema e del teatro, Carolina ha scelto di dedicarsi al pubblico dei bambini, conquistando il cuore delle famiglie con programmi come La Posta di YoYo su Rai Kids e collaborando con lo Zecchino d’Oro. Nel 2024 ha anche condotto le prime due puntate della 67ᵃ edizione dello Zecchino e prestato la voce a Lucy in Cattivissimo Me 4.

Negli ultimi anni Carolina Benvenga ha consolidato il suo ruolo di riferimento nel mondo dell’intrattenimento per bambini con uno spettacolo teatrale di successo, Un Natale Favoloso… a Teatro, e un album natalizio, Christmas Dance con Carolina, che ha fatto cantare e ballare le famiglie italiane.

Il suo format si è evoluto in una vera e propria community, dove genitori e bambini condividono momenti di gioia e apprendimento attraverso video educativi e canzoni coinvolgenti.