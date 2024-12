Il Natale su Rai 1 con lo Zecchino d’Oro: due appuntamenti speciali tra musica e solidarietà

Lo Zecchino d’Oro, simbolo della musica per l’infanzia, torna a incantare con due appuntamenti natalizi su Rai 1 ovvero Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia e Zecchino d’Oro – La festa del Natale. A guidare i due appuntamenti saranno Cristina D’Avena e Paolo Belli con l’immancabile presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

Nella puntata della Vigilia, in onda martedì 24 dicembre alle 14.10, lo Zecchino d’Oro celebrerà i 70 anni di storia condivisi con Rai e Antoniano. Oltre alle canzoni della tradizione e agli ultimi successi dello Zecchino, ci saranno:

Una performance del Maestro Peppe Vessicchio con il brano inedito Natale da re , cantato dal Piccolo Coro .

con il brano inedito , cantato dal . L’emozionante storia del piccolo Simone , che canterà Le foglie , scritta con Achille Lauro durante la sua lotta contro la leucemia.

, che canterà , scritta con durante la sua lotta contro la leucemia. I giovani solisti del 67° Zecchino d’Oro con i brani vincitori, come Diventare un albero .

con i brani vincitori, come . Esibizioni speciali di artisti come Disco Club Paradiso, Le Verdi Note, e il Piccolo Coro di Caivano con Quanno nascette Ninno .

La mattina di Natale, ovvero mercoledì 25 dicembre alle 9.40, sarà un’occasione per celebrare la gioia e la creatività con le esibizioni dei piccoli solisti del 67° Zecchino d’Oro e ospite musicale Virginio, che canterà Il Natale di Francesco.

Spazio anche ai consigli creativi con Chiara Maci e sua figlia Bianca che ci insegneranno a decorare biscotti natalizi, e con Barbara Gulienetti per realizzare segnaposti unici.

Ha firmato la regia di entrambi gli speciali Sabrina Tricarico.

Zecchino d’oro a natale, Solidarietà al centro: Operazione Pane

Lo Zecchino d’Oro non è solo musica, ma anche solidarietà. Entrambi gli appuntamenti sosterranno la campagna Operazione Pane, che aiuta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (Ucraina, Romania e Siria). È possibile donare sul sito operazionepane.it o chiamando il numero gratuito 800 987 752.

Gli speciali natalizi saranno disponibili in streaming su RaiPlay, insieme alle canzoni animate dell’Avvento e alla Christmas Collection. Inoltre, è già online la compilation Zecchino d’Oro 67ª Edizione, disponibile in formato digitale e CD.

Nel frattempo per chi ha una canzone per bambini nel cassetto, è già attivo il bando per il 68° Zecchino d’Oro, tutti i dettagli qui.

Foto di scena di Umberto Guizzardi