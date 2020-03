CARA lancia il nuovo singolo “Le feste di Pablo”, disponibile dal 13 marzo

CARA nuovo singolo Le feste di Pablo.

Il nuovo singolo di CARA è già disponibile in presave.

Dal 13 marzo Le feste di Pablo (Polydor) è in rotazione radiofonica e sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali.

Il brano segue a Mi serve pubblicato a luglio 2019 ed alla nuova versione che ha visto la partecipazione di Samuel Heron uscita ad ottobre 2019.

Le feste di Pablo, scritto da lei, è un singolo che racchiude l’impronta cantautorale di CARA, in un mix di sonorità pop con influenze d’oltreoceano.

CARA presenta così il nuovo singolo:

“Cerchiamo nella realtà tutto quello che siamo in grado di immaginare. Vogliamo poter essere ovunque in qualsiasi momento. Provare sensazioni mai provate quando non sentiamo niente e smettere di sentire quando sentiamo troppo. Anche se non ci riusciamo mai e spesso rimaniamo delusi.

Così colmiamo il vuoto con le cose di tutti, le stesse che vogliamo solo per noi. Una spiaggia, un tetto, un tramonto.

C’è un delicato equilibrio tra reale e immaginato e noi lo spezziamo continuamente. Invadiamo i nostri stessi spazi e confini.

Entriamo e usciamo, ciclicamente e senza sosta, dalle Feste di Pablo”