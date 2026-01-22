Capo Plaza riparte dal lato più intimo: “Resta Ancora Un Po’” tra gratitudine e ferite messe in pausa

Capo Plaza testo e significato di Resta Ancora Un Po nuovo singolo, in uscita venerdì 23 gennaio 2026 su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Dopo Hustle Mixtape Vol.2 pubblicato lo scorso ottobre, l’artista apre il 2026 con un brano che cambia passo, almeno nelle intenzioni: meno spinta da banger, più spazio a una scrittura che punta dritta ai sentimenti e a una vulnerabilità raccontata senza bisogno di alzare la voce.

Resta Ancora Un Po’ arriva come primo tassello del nuovo anno di musica di Capo Plaza. La direzione è quella di un brano intimo, costruito per restare addosso più che per esplodere subito: la produzione, descritta come “avvolgente”, fa da cornice a un racconto personale incentrato sul rapporto con la compagna e su un’idea precisa di amore, non come ornamento, ma come salvezza.

capo plaza – Il significato di “Resta Ancora Un Po’”

Nel significato di “Resta Ancora Un Po’” c’è una richiesta semplice, quasi quotidiana, che però pesa tantissimo quando la metti dentro una storia: restare, non scappare, non lasciare spazio al rumore. Il brano ruota attorno a un legame che per l’artista diventa un punto fermo, capace di mettere distanza dalle “sofferenze del passato” senza fingere che non siano mai esistite.

Le ferite di ieri non spariscono, restano sullo sfondo come una specie di memoria permanente. La differenza è che, questa volta, non guidano la narrazione. Al centro ci sono gratitudine e amore profondo, raccontati con un tono che punta più alla luce che al risentimento: una fotografia emotiva in cui il passato esiste, ma non detta più le regole.

È un racconto che si muove tra due piani: da una parte la riconoscenza verso la persona amata, dall’altra la consapevolezza di un percorso fatto anche di fratture. L’amore, qui, non è un colpo di scena romantico: è un lavoro continuo, un appiglio, un modo per rimettere ordine.

Resta Ancora Un Po’ è prodotto da AVA e MARRAMVSIC. La descrizione parla di un suono “luminoso” e “cullante”, quindi un impianto che accompagna la voce e lascia respirare le parole, invece di schiacciarle. Una scelta coerente con l’idea del brano: intimità prima dell’impatto.

Testo di “Resta Ancora Un Po’”

In arrivo