17 Ottobre 2025
Hustle Mixtape Vol. 2: Capo Plaza torna alle origini con il nuovo progetto tra drill, trap ed energia pura.

Il rapper salernitano ufficializza il ritorno con il secondo volume del suo mixtape

Capo Plaza annuncia Hustle Mixtape Vol. 2, in uscita il 31 ottobre
Capo Plaza torna alle origini con Hustle Mixtape Vol.2.

Dopo averlo anticipato lo scorso febbraio sul palco dell’Unipol Forum di Assago, il rapper salernitano ha ufficializzato la data d’uscita del progetto, prevista per il 31 ottobre con Warner Music.

Il progetto è già disponibile in preorder, e i bundle con T-shirt e CD autografato sono andati sold out in poche ore: un segnale chiaro dell’attesa che accompagna il suo ritorno nel mondo della trap più pura.

Copertina ufficiale del nuovo progetto di Capo Plaza, Hustle Mixtape Vol. 2, in uscita il 31 ottobre

Hustle Mixtape Vol. 2: un ritorno alle origini per capo plaza

Come il primo capitolo uscito nel 2022 — certificato Doppio Platino — anche Hustle Mixtape Vol. 2 rappresenta un ritorno alle radici artistiche di Capo Plaza. Una raccolta di banger drill e trap che celebra l’attitudine da “hustler” e l’identità sonora che lo ha reso uno dei protagonisti assoluti della scena urban italiana.

Hustle Mixtape Vol. 2 nasce proprio da questa dualità: da un lato l’artista maturo e riconosciuto, dall’altro il ragazzo che non ha mai dimenticato da dove è partito. Una promessa di energia, coerenza e ritorno alla strada, per chiudere il 2025 con il suono che lo ha consacrato.

Negli ultimi anni, Plaza ha consolidato il suo percorso artistico con numeri da record: 78 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro, conquistati tra hit, collaborazioni e album che hanno definito un’intera generazione rap. Un ritorno carico di energia

