Capo Plaza torna a sorpresa con “Larry Hoover”, manifesto di identità e riscatto

Capo Plaza Larry Hoover, testo e significato del nuovo singolo.

Il rapper multiplatino torna a sorpresa con un brano inedito, disponibile da venerdì 12 settembre su tutte le piattaforme digitali.

Proprio il 12 settembre, giorno dell’uscita di Larry Hoover, l’artista salirà sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni per un live ad alta intensità.

CAPO PLAZA: IL NUOVO SINGOLO LARRY HOOVER

L’annuncio è arrivato senza preavviso: Capo Plaza pubblica Larry Hoover, un ritorno che lo vede protagonista con una traccia cruda e potente.

Il singolo arriva dopo il successo dell’album Ferite, esordito al n.1 della classifica FIMI/GfK e con il miglior debutto su Spotify Italia nel 2024, oltre a un ingresso diretto al secondo posto nella classifica Global.

IL SIGNIFICATO DI LARRY HOOVER

Il nuovo brano segna un capitolo di forza e affermazione personale. Capo Plaza sceglie di porsi come voce di chi lotta per difendere il proprio posto, ribadendo il legame con la strada e con la sua gente. La potenza delle barre diventa così testimonianza di un percorso di crescita, resilienza e conquista.

Su un beat oscuro e ipnotico, Plaza spara rime affilate raccontando la sua fame di riscatto e la determinazione che lo guida. Il titolo e il concept si ispirano alla figura di Larry Hoover, simbolo di leadership e rispetto, che diventa metafora di rivalsa e identità. Un manifesto che riconferma lo stile autentico e inconfondibile dell’artista di Salerno.

LARRY HOOVER CAPO PLAZA – TESTO

In arrivo il 12 settembre