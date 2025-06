In un’estate affollatissima torna Capo Plaza con “Non basta mai” featuring Bresh & Tony Effe

Capo Plaza Non basta mai testo e significato del brano in featuring con Bresh e Tony Effe.

CAPO PLAZA mette insieme un trio inedito e potentissimo per l’estate 2025. Venerdì 13 giugno esce Non basta mai, il nuovo singolo che lo vede affiancato da Tony Effe e Bresh, due tra i nomi più forti della scena urban italiana.

CAPO PLAZA, TONY EFFE E BRESH: IL TRIO DELL’ESTATE

Con Non basta mai prende forma una collaborazione che unisce tre protagonisti assoluti del rap italiano, capaci di mettere insieme – tra album e singoli – ben 142 dischi di Platino e 59 d’Oro. Il brano, prodotto da due fuoriclasse come Sick Luke e AVA, punta a essere una delle hit estive più forti della stagione.

Capo Plaza, reduce dal successo del suo ultimo album Ferite (Triplo Platino), torna così a unire la sua anima street con sonorità più leggere e immediate, senza perdere la sua cifra stilistica. L’album, uscito a inizio 2024, ha conquistato la vetta della classifica FIMI ed è stato il miglior debutto dell’anno su Spotify Italia, entrando anche nella Top 3 Global della piattaforma.

Il nuovo singolo, Non basta mai, arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 13 giugno per Warner Music Italy.

capo plaza – TESTO E SIGNIFICATO DI NON BASTA MAI

Il titolo Non basta mai è già una dichiarazione d’intenti. Il brano gioca sull’idea del desiderio continuo, dell’ambizione che non si esaurisce mai, e della voglia di vivere senza limiti. In un’estate che sembra non fermarsi mai, Capo Plaza, Tony Effe e Bresh mettono in rima la fame di strada, la nostalgia, il riscatto e quella voglia perenne di cercare “di più”.

Il testo, come spesso accade nei brani di questi tre artisti, alterna momenti di introspezione a immagini di eccesso e vitalità, raccontando un’estate vissuta a cento all’ora. È un brano nato per essere urlato in macchina con i finestrini abbassati, per saltare nei live e dominare le playlist estive.

CAPO PLAZA NON BASTA MAI SIGNIFICATO DEL TESTO

TESTO

Libero soltanto quando ci scambiamo sguardi

Vivi questa vita solamente se mi baci

Credimi se dico che andrei contro a tutti quanti

Con i tuoni e con i lampi per te

Giuri, no, giuri che non ci stai

Io cerco di convincermi a fare una mossa

Ma mi fa paura pensare come stai (Stai)

Ce l’ho messa tutta, ma non basta mai (Non basta mai)

Testo completo in arrivo