Capo Plaza: parte con 4 sold out il Club Tour

Capo Plaza: il Club Tour è completamente sold out.

Dopo il successo del Capo Plaza Summer Tour con le sue oltre 20 date nelle città italiane, l’artista torna on stage con gli appuntamenti indoor di novembre. Le 4 tappe previste sono già competamente sold out.

Il tour è prodotto da Live Nation e permetterà a Capo Plaza di ripercorrere la sua carriera, dai successi che lo hanno portato nella scena urban italiana, fino ai brani dell’ultimo Hustle Mixtape (leggi qui).

Proprio da Hustle Mixtape (certificato oro) è stato estratto il singolo Capri Sun, lanciato nell’estate 2022 e certificato doppio disco di platino per gli oltre 50 milioni di ascolti.

L’artista ha all’attivo 49 dischi di platino, 26 dischi d’oro e oltre 1,4 miliardi di stream sulle piattaforme digitali.

Torando al tour, la data prevista per il 23 novembre all’Atlantico è stata annullata a cause di probematiche della location, indipendenti sia dall’artista sia dall’organizzazione. Verrà riprogrammata e i biglietti resteranno validi per le nuove date che saranno comunicate nei prossimi giorni.

Queste le 4 date già sold out.

CAPO PLAZA – CLUB TOUR

24 novembre Tuscany Hall Firenze

26 novembre Teatro Concordia Venaria Reale (Torino)

27 novembre Gran Teatro Geox Padova

29 novembre Alcatraz Milano

