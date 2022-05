Capo Plaza svela tracklist e duetti di “Hustle Mixtape”

Capo Plaza Hustle tracklist, duetti e produttori del nuovo progetto discografico dell’artista, un Mixtape.

Esce venerdì 3 giugno il terzo progetto discografico sotto major, Warner Music Italy, di Capo Plaza. Il Mixtape, Hustle, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali oltre che in formato cd e doppio vinile autografato. Qui a seguire il link per la versione autografato in esclusiva per Amazon.

Capo Plaza, che ad oggi ha all’attivo 47 dischi di platino, 23 dischi d’oro e oltre 1,2 miliardi di stram, ha lanciato Goyard come primo estratto da Hustle Mixtape.

A partire da luglio l’artista sarà in tour. Prima di andare a scoprire tracklist, duetti e produttori dei brani contenuti in Hustle, ecco le date live:

9 luglio – RIMINI – Rimini Beach Arena

18 luglio – ISOLA DI PAG – Pow Wow (Croazia)

23 luglio – CLOUDS ARENA – (Capaccio Paestum) La Nuit Festival

30 luglio – CASTELLANETA MARINA – Nafoura

31 luglio – GALLIPOLI – Sottosopra Fest

2 agosto – LIGNANO SABBIADORO – Arena Alpe Adria

5 agosto – COVALEDA – Spain Soria (Spagna) 9 agosto – BUDONI (SS) – Gate Sardenia

13 agosto – JESOLO – Jesolo Beach Festival

26 agosto – CATANIA – Villa Bellini

31 agosto – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – San B. Sound

2 settembre – ORTONA – Italian Style Festival

Tour nei Club 2022

23 novembre – ROMA – Atlantico

24 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

26 novembre – TORINO – Teatro Concordia Venaria Reale

27 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox

29 novembre – MILANO – Alcatraz

Capo Plaza Hustle tracklist, duetti e produttori

Ecco le tracce che compongono il nuovo progetto di Capo Plaza: