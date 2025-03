Radio Capital arriva in teatro con “Capital Jam”, un viaggio nella musica tra jam sessions e talk

Radio Capital inaugura il suo primo format live a teatro dal titolo Capital Jam con protagonista la grande musica tra jam sessions e talk. Saranno ben tre le serate, che si terranno dalle ore 21:00 presso il Teatro Oscar di Milano: il 6, 19 e 26 marzo in cui saranno presenti due grandi cantautori e un protagonista del mondo dello spettacolo appassionato di musica.

A condurre le serate sarà Luca De Gennaro affiancato ogni serata da uno speaker differente di Radio Capital e da una band di ben sette elementi diretta da Vittorio Cosma.

Durante la serata appena conclusa del 6 marzo sono stati protagonisti i Negrita, Francesca Michielin e Giuseppe Battiston, attore e regista. Nella serata di mercoledì 19 marzo saranno presenti Lucio Corsi e Joan Thiele, mentre i Baustelle e Tiromancino saranno gli ospiti della serata di mercoledì 26 marzo.

Ciascun appuntamento con Capital Jam è un evento a sé, dove in un’ora e mezza si propone uno spettacolo intorno a temi differenti accompagnati musicalmente dai migliori musicisti e interpreti e dai grandi personaggi dello spettacolo legati alla musica.

La cosa particolare che rende unico questo viaggio musicale è che tutto è rigorosamente dal vivo, con improvvisazioni, curiosità, aneddoti e spaccati di vita vera, con l’obiettivo di esplorare e celebrare la musica fra passato, presente e futuro.

Linus – Direttore editoriale e artistico di Radio Capital – ha dichiarato: «Radio Capital per la prima volta esce dai suoi studi e diventa protagonista assoluta di un proprio format live che rispecchia appieno la sua natura e il suo stile inconfondibili. Capital Jam è un progetto che vede al centro la musica, anzi, ‘Solo Bella musica’, per parafrasare il nuovo claim, ma senza rinunciare anche a un racconto inedito e unico di quest’arte che ci unisce e appassiona tutti»

E conclude: «Musica e parole preziose che accompagneranno questi live show che abbiamo fortemente voluto e che una radio universalmente riconosciuta per valore e qualità come Capital meritava, e capace di incarnare il nuovo corso inaugurato a settembre con programmi e voci inedite ma senza mai tradire la propria essenza e personalità».

CAPITAL JAM: IL RESOCONTO DELLA PRIMA SERATA DI GIOVEDÌ 6 MARZO

L’atmosfera intorno a Capital Jam è fin da subito percepibile, anche semplicemente osservando il palco: ci sono strumenti musicali di ogni tipo, ovunque. È un bellissimo segnale che tutto sarà rigorosamente suonato live e la prima cosa a cui penso è proprio questa: che bella la musica suonata. A fine evento, questa frase mi rimbomba nella testa perché negli ultimi tempi questa cosa è diventata una rarità ed è un peccato.

Ad accogliere il pubblico, entusiasta e molto caloroso, sono stati Luca De Gennaio e Mixo che, fin da subito, hanno fatto capire che direzione avrebbe preso la serata, tra jamming improvvisate con la band diretta da Vittorio Cosma e chiacchiere con tutti gli ospiti.

Sulle note di Back In The U.S.S.R., vengono accolti i Negrita che cantano e suonano su questo pezzo storico. Pau, il frontman della band, sta al gioco senza problemi, anzi, si dimostra molto disponibile a qualunque tipo di improvvisazione musicale anche in compagnia di Drigo, chitarrista. Arriva anche una cover di La musica che gira intorno di Ivano Fossati.

Si alternano talk coinvolgenti dove spuntano fuori aneddoti e curiosità sia più leggere che più profonde, soprattutto quando i Negrita rivelano che durante il periodo del Covid avevano pensato di “appendere le chitarre al chiodo” e smettere di fare musica. Dopo cinque anni di lavoro, però, sta per arrivare il loro undicesimo album in studio Canzoni per anni spietati, in uscita venerdì 28 marzo.

È il turno di Giuseppe Battiston, che sulla scia dei Negrita apre una chiacchierata interessante e divertente e che intrattiene alla perfezione il pubblico, in una sala completamente sold out. Il focus principale questa volta verte sulla musica di Bruce Spingsteen, che si conclude con una frase iconica detta da Luca De Gennaro: «il mondo si divide tra chi apprezza Bruce Spingsteen e chi non l’ha mai visto dal vivo». Faccio parte del secondo gruppo, ma gli do perfettamente ragione.

Prima di lasciare il palco, l’attore e registra si diletta in una cover di La topolino amaranto di Paolo Conte, accompagnato sempre e comunque dalla magica band diretta da Vittorio Cosma. È il turno poi di Francesca Michielin, intervistata in modo giocoso e leggero da Mixo. Anche lei entra sulle note dell’iconica Baba O’Riley dei The Who, per poi passare ad un capolavoro di Ornella Vanoni con Toquinho, ovvero Senza Paura. Conclude esibendosi sul suo brano sanremese Fango in paradiso.

La parte finale è stata la ciliegina sulla torta di una serata davvero magica, dove tutti i protagonisti della serata, dai Negrita e Francesca Michielin a Luca De Gennaio e Mixo, si sono esibiti cantando Heroes di David Bowie.

Le promesse di regalare al pubblico una serata leggera tra musica suonata e chiacchiere sono state mantenute e se fin da subito il pubblico ha risposto calorosamente – tutte e tre le serate sono sold out – dopo questa prima data sarà davvero una lotta all’ultimo biglietto per poter assistere ad un evento più unico che raro in questo periodo storico. Capital Jam, promosso a pieni voti.