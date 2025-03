Camilla Pandozzi torna con Karma (L’apparenza inganna), un brano che denuncia omologazione e ipocrisia sociale

Camilla Pandozzi torna con un nuovo singolo dal titolo Karma (L’apparenza inganna), in uscita venerdì 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Dopo aver già pubblicato tre brani nell’ambito del suo nuovo progetto discografico, questo è il terzo singolo rilasciato sotto Isola degli Artisti con distribuzione ADA.

Karma (L’apparenza inganna): il nuovo singolo di Camilla Pandozzi

Il brano affronta in modo diretto il tema dell’omologazione e dell’ipocrisia sociale, mettendo in discussione le maschere che molti indossano per adeguarsi agli schemi imposti dalla società. Con un sound incisivo e un testo che non lascia spazio a interpretazioni, Camilla Pandozzi invita alla riflessione su quanto l’apparenza possa ingannare e su come le azioni abbiano sempre delle conseguenze.

Karma (L’apparenza inganna) è un pezzo che denuncia il conformismo e la superficialità, raccontando il prezzo da pagare per essere sé stessi in un mondo ossessionato dall’immagine e dai giudizi. Il brano si distingue per un’energia tagliente e una melodia accattivante, combinando elementi pop e urban per creare un sound attuale e coinvolgente.

Chi è Camilla Pandozzi

Camilla Pandozzi è una giovane cantautrice che, nonostante l’età, ha già all’attivo 18 brani pubblicati. La sua musica è un viaggio sonoro che attraversa diversi generi, dal dark pop alle ballad emozionali, dal reggaeton al pop più fresco e radiofonico.

Il suo stile si distingue per una scrittura autentica e una continua sperimentazione con cui mescola elementi di generi diversi che le consentono di creare un linguaggio musicale innovativo, in grado di connettersi profondamente con il pubblico.