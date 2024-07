Intervista a Camilla Pandozzi: “Il dark pop è il mio rifugio. Lì non ho paura del giudizio altrui”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, ¡FUMO! (NextStop Music Publishing / ADA Music Italy) è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, prodotto insieme a Cosmo Masiello (Kmas), in cui le atmosfere cupe del dark pop si intrecciano con i beat travolgenti del reggaeton e le melodie accattivanti del pop.

Di fatto, i brani di Camilla sono un mosaico di emozioni e generi, riflesso di una personalità eccentrica, contemplativa e visionaria, che si apre senza filtri, navigando tra le acque del dark pop e abbracciando melodie malinconiche che rispecchiano la sua anima sognate.

¡FUMO!, INTERVISTA A CAMILLA PANDOZZI

Ciao Camilla, bentrovata su All Music Italia. Come stai?

Ciao a tutti. Sto benissimo, grazie!

Il 14 giugno è uscito il tuo nuovo singolo, ¡FUMO!. Ci racconti la sua genesi?

Noi adolescenti affrontiamo periodi spesso complicati. ¡FUMO! è un messaggio che ho voluto lanciare al mio migliore amico. Lui stava attraversando un periodo nero e aveva bisogno di aiuto, così ho deciso di aiutarlo nell’unico modo in cui so farlo: attraverso la musica.

Gli ho dunque dedicato questo brano, che è nato in una notte, seduta nel box doccia, che considero “il mio nido di scrittura”. Attraverso questo testo ho tirato fuori tutto quello che non sono mai riuscita a dirgli, ovvero che dovrebbe imparare a guardarsi con i miei occhi, perché è una persona speciale.

Cosa rappresentano i due volti presenti nella cover?

I due volti nella copertina del brano rappresentano me e il mio migliore amico e il messaggio che ho voluto dare è che, indipendentemente dalla distanza, dalle strade che percorreremo e

dalle volte che ci vedremo, noi rimarremo sempre l’uno accanto all’altra.

Questi volti tornano anche nel videoclip, per la realizzazione del quale hai bussato alla porta dell’intelligenza artificiale. Com’è nata quest’idea?

L’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale nei miei videoclip è nata a partire da Ex-stasi, il mio primo brano, che svela la mia nuova identità musicale, ovvero il dark pop.

Necessitavo di qualcosa di innovativo, diverso e stravagante come la mia musica e da qui l’idea dell’IA, che però non si sostituisce all’uomo. Tutte le immagini sono infatti ricavate dalle foto che ci ha fatto il mio fotografo di fiducia, Francesco Ciccolella. Partendo da queste e con l’aiuto di Alessandro Gigli, un grandissimo artista che vive in Inghilterra, abbiamo creato il video dei miei sogni!

In questo brano il dark pop incontra il reggaeton. Cosa ti ha spinto a fonderli?

Il dark pop è uno stile altamente versatile. Così, insieme al mio producer Cosmo Masiello aka (KMas), abbiamo deciso di sperimentare facendo una fusione tra un genere estivo come il reggaeton e un genere più invernale e “cupo” come il dark pop.

Devo dire che il risultato mi ha piacevolmente stupita. Io e Cosmo in studio amiamo fare tante prove e non ci poniamo mai limiti. Rappresentiamo in pieno la frase di Frida Kahlo: “Dove tu costruisci muri, barriere e fortificazioni, io ci vedo orizzonti sconfinati”.

Questi due generi musicali cosa ci raccontano di Camilla?

Questi due generi musicali rappresentano quelle che io chiamo “le personalità artistiche di Cami”. Il mio genere per eccellenza è il dark pop, ma c’è un lato di me che deve sempre emergere e che mi rende ancora un po’ più pazza: la voglia di riuscire a fare dark pop facendo ballare tutti. Con questo brano credo di esserci riuscita!

Il dark pop è forse il genere musicale che più ti appartiene. Quando “vi siete incontrati” per la prima volta?

Io e il dark pop ci conosciamo sin dalla tenera età. I miei coetanei dell’asilo ascoltavano La vecchia fattoria, mentre io ascoltavo i Nirvana. Crescendo, ho scoperto quella che oggi è la mia cantante preferita, ovvero Billie Eilish. Lei per me è un pilastro fermo, da cui ho preso e prendo tutt’oggi ispirazione. Ed è proprio lei che mi ha fatto dire: “questo è quello che voglio fare”.

Poiché questo genere nel panorama musicale italiano non esiste, mi sono data l’obbiettivo di riuscire ad importarlo anche qui.

Oggi, invece, cosa rappresenta per te il dark pop?

Oggi, per me, il dark pop rappresenta la mia vita, sia quotidiana che artistica. È il mio punto di riferimento ed è quel posto dove so che posso rifugiarmi senza avere paura del giudizio.

Quali artisti rappresentano per te un faro per navigare nell’oceano della musica?

Gli artisti che hanno aiutato Camilla ad essere quella che conoscete oggi sono: Billie Eilish, Ariana Grande, Lady Gaga, i Nirvana, gli AC/DC e i Metallica.

Guardando all’orizzonte, cosa vedi? ¡FUMO! anticipa un EP/album?

Per ¡FUMO! mi auguro il meglio. Questo brano merita assolutamente di essere conosciuto da più persone possibili.

Per il resto, mi auguro di raggiungere i miei obiettivi che, per quanto possano essere difficili da realizzare, non sono impossibili. Bisogna lavorare costantemente, impegnarsi, ma soprattutto crederci!

Naturalmente sono già pronti dei nuovi brani, che portano avanti il mio progetto e che scoprirete prestissimo… e che si trasformeranno nel mio nuovo album!

Camilla, in bocca al lupo per tutto e buona musica!

Grazie mille per avermi accolta e alla prossima!