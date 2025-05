Buon compleanno Elodie. Alcune delle frasi più belle delle sue canzoni

Buon Compleanno Elodie, una delle voci femminili più innovative e particolari degli ultimi anni.

Il suo percorso artistico in questi primi dieci anni di carriera si è articolato tra musica, cinema e riconoscimenti.

Nel 2016 partendo da Amici di Maria De Filippi inizia a farsi conoscere e dopo aver partecipato a quattro Festival di Sanremo in gara, uno da co-conduttrice della seconda serata nel 2021, ha collezionato collaborazioni, successi, cinema, ed è riuscita a vincere pure un David di Donatello.

Ha pubblicato 5 album e rilasciato quasi 40 singoli, l’ultimo è Mi ami mi odi.

Vittorie e premi

Elodie ha conquistato ben 41 dischi di platino e 5 dischi d’oro

3 candidature come Miglior Artista Italiana a MTV Europe Music Awards

Premi per singoli d’oro e multiplatino ai Music Awards

2016 Premio della Critica ad Amici di Maria De Filippi

2022 Premio attrice rivelazione per il film Ti mangio il cuore al Bari International Film Festival

2022 Ciak d’Oro come rivelazione per il film Ti mangio il cuore

2023 David di Donatello per la migliore canzone originale Proiettili (ti mangio il cuore) con Joan Thiele

2023 candidatura al Nastro d’Argento per Proiettili (ti mangio il cuore) con Joan Thiele

2024 Performer of the Year al Billiboard Italia Women in Music

