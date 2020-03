Brunori Sas lancia il nuovo singolo Capita così.

Il brano è il terzo estratto dall’album Cip! e segue ad Al di là dell’amore e Per due che come noi.

Cip! è l’ultimo progetto discografico del cantautore uscito per Island Records il 10 gennaio.

L’album ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album e dei vinili più venduti.

Cip! è rimasto per due settimane consecutive al primo posto, conquistando anche il Disco d’Oro.

Capita così è un grido di sfogo e di gioia, leggero ma potentissimo, per una cavalcata ritmica ed emozionale.

Il brano mette davanti ai bilanci, quelli dei risultati raggiunti e quelli per cui ci si sente minuscoli: gli anni che passano e l’imprevedibilità della vita, l’attimo che inganna, i cambiamenti e il crederci, nonostante tutto.

“Ma ti senti piccolo, minuscolo

Ti senti ridicolo, sei ridicolo

Quando pensi che sei uno su sette miliardi

E che tanto comunque oramai è troppo tardi

Oramai è troppo tardi”

Capita che ci si guardi indietro e capita anche di accorgersi che, invece di andare avanti, abbiamo sempre marciato sul posto, affidandoci ai vecchi, rassicuranti stilemi.

Capita all’improvviso di trovarsi adulti e di non sentirsi all’altezza. Di dover reagire “da grandi” di fronte ad avvenimenti che ci fanno sentire microscopici.

BRUNORI SAS – TOUR 2020

Brunori Sas porterà la sua musica ed i brani contenuti in Cip! in giro per l’Italia.

Sui palchi dei più importanti festival estivi per quattro imperdibili date e nei palazzetti di tutta Italia per un tour di 10 tappe prodotto da Vivo Concerti.