“Umore Marea”, “La tana del granchio” e non solo in “Mediterraneo”, il nuovo disco di Bresh

BRESH è pronto a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera con MEDITERRANEO, il nuovo album in uscita il 6 giugno per Epic/Sony Music, a tre anni di distanza da Oro Blu, certificato doppio Platino.

Annunciato con un suggestivo trailer girato a Tenerife e pubblicato online, Mediterraneo è già disponibile in pre-order in formato digitale, CD, vinile rosso e bianco e doppio vinile blu + trasparente. Le versioni LP saranno in vendita dal 13 giugno, anche in edizione autografata sul Sony Music Store.

MEDITERRANEO – IL NUOVO ALBUM DI BRESH

L’album raccoglie l’immaginario poetico e visivo che da sempre caratterizza Bresh: il legame con il mare, la Liguria, il viaggio come dimensione dell’anima. Tra i brani già noti troviamo Umore Marea, l’ultimo singolo pubblicato, e La tana del granchio, presentato al Festival di Sanremo 2025 e già certificato Oro. Il brano è stato per cinque settimane nella Top 10 FIMI dei singoli più venduti e sei settimane nella Top 10 di Spotify Italia e Shazam.

IL “MAREA TOUR”: BRESH DAL VIVO TRA ESTATE E PALASPORT

Per promuovere il disco, Bresh sarà protagonista dell’estate live con il Marea Tour, che lo porterà nei principali festival italiani, prima di approdare per la prima volta nei palasport a partire da ottobre.

Le date estive del Marea Tour:

3 luglio – BARI, Fiera del Levante

4 luglio – BENEVENTO, BCT Music Festival

7 luglio – SENIGALLIA (AN), Piazza Garibaldi

11 luglio – ALBA (CN), Collisioni Festival

7 agosto – CINQUALE (MS), Vibes Music Festival

21 agosto – MONTESILVANO (PE), Marea Festival

31 agosto – EMPOLI (FI), Beat Festival

Le date nei palasport:

25 ottobre – JESOLO, Palazzo del Turismo (data zero)

1° novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

6 novembre – MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT)

7 novembre – MILANO, Unipol Forum

9 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.livenation.it.

Foto di copertina di Sam Gregg