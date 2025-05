Bresh: prima del tour estivo e del debutto nei palasport arriva “Umore marea”

Umore marea testo e significato del nuovo singolo di Bresh fuori da venerdì 9 maggio 2025 per Epic Records/Sony Music.

Il brano annuncia una doppia stagione di concerti: prima i festival estivi, poi – per la prima volta – il debutto nei palasport italiani.

BRESH – UMORE MAREA: TESTO E SIGNIFICATO

Umore Marea è un brano che fotografa con estrema lucidità l’altalena emotiva che caratterizza le vite di molti, una metafora semplice quanto potente: l’umore come una marea. Un movimento continuo tra alti e bassi, tra voglia di stare bene e la paura di cadere. Una lotta per restare a galla, per non farsi travolgere.

Prodotta da Shune, la canzone affonda nelle sonorità cantautorali e nella sensibilità rap che da sempre contraddistinguono lo stile di Bresh, rendendolo uno degli autori più originali della sua generazione. Dopo La tana del granchio, portata a Sanremo 2025 e certificata disco d’oro, Umore Marea inaugura un nuovo capitolo per l’artista ligure.

BRESH – UMORE MAREA – TESTO

MAREA TOUR 2025: LE DATE ESTIVE E NEI PALASPORT

Oltre all’uscita del brano, Bresh ha annunciato il “Marea Tour” con doppia formula: una serie di concerti estivi nei principali festival italiani e, da ottobre, il suo primo tour nei palasport. Un traguardo importante che conferma la crescita di un progetto sempre più amato dal pubblico.

Queste le date live estive del “MAREA TOUR”:



giovedì 3 luglio – BARI, Fiera del Levante

venerdì 4 luglio – BENEVENTO, BCT Music Festival

luglio 7 luglio – SENIGALLIA (AN), Piazza Garibaldi

venerdì 11 luglio – ALBA (CN), Collisioni Festival

giovedì 7 agosto – CINQUALE (MS), Vibes Music Festival

giovedì 21 agosto – MONTESILVANO (PE), Marea Festival

domenica 31 agosto – EMPOLI (FI), Beat Festival

Questi gli appuntamenti nei palasport:

Sabato 25 ottobre – JESOLO, Palazzo del Turismo (data zero)

Sabato 1° novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

Giovedì 6 novembre – MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT)

Venerdì 7 novembre – MILANO, Unipol Forum

Domenica 9 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

