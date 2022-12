Boro Boro: Paura e Soldi è il nuovo singolo (che include un campionamento dei Club Dogo e Arisa)

Boro Boro testo Paura e soldi, la canzone prodotta da Don Joe con Timongothekeys.

Esce quest’oggi, 2 dicembre, in tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store Paura e Soldi, il nuovo singolo del rapper Boro Boro pubblicato perVirgin Records/Universal Music Italia.



In l’occasione dell’uscita del brano, traccia prodotta da Don Joe e Timongothekeys, l’artista ha annunciato dai suoi canali social un’iniziativa di beneficenza invitando i suoi fan a donare un piumino o giubbotto invernale.

Gli indumenti saranno raccolti in Piazza Umberto Giordano a Milano, sanificati e donati alla Croce Rossa di Milano, che da oltre 20 anni è impegnata nel soccorso delle persone senza dimora.

Boro BORO PAURA E SOLDI significato del brano

Interessante notare come per l’uscita del singolo il rapper abbia deciso di campionare, per il ritornello, uno dei pezzi più particolari che Arisa abbia mai cantato. Stiamo parlando di Fragili, canzone che l’artista ha interpretato ai fianco dei Club Dogo. Non è infatti un caso che il pezzo sia stato prodotto anche da Don Joe in collaborazione con Timongothekeys.

Il ritornello parla per l’appunto della fragilità dell’essere umano quando si ritrova ad avere a che fare con tanti stimoli esterni. Ci sono tante “cose che non possiamo dire” e di sogni che ci fanno passare notti insonni che tanto ci fanno soffrire. Il pezzo è anche rivolto verso una persona che vale più di dei soldi, perché la sua compagnia è tutto.

Qui audio e video lyrics del pezzo.

Testo Paura e Soldi Boro Boro

Siamo fragili se tutti ci toccano

Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire

Vuelvo loco

quando siamo distanti

E non ti trovo

Ho sogni troppo giganti per le mia testa ma non per le mie tasche

Ye mi Bebesota mica bebesita

Quiero besarte prima che finisca

Tutti vogliono toccarci

Anche l’invidia muore a guardarci

Dalla fame guarda in un attimo

Ceno tranquillo in un attico

Paura e soldi mai avuti ma da soli siamo

Siamo fragili se tutti ci toccano

Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire

Tu y yo

Moi toi

io e te

Cose che non si possono dire

te quiero

Ti amo je t’aime

Insieme siamo l’inizio e la fine

E la fine

Stop cambio air force

Per la strada ogni mille passi

Step by step sono al top

Non posso farne 10 falsi

E mi dai baci

Ai frutti esotici

Fumiamo pregi

Siamo sempre i soliti

E siamo fatti di sogni

Non riesco a far la nanna

Ho più toppe sul cuore

Che sul mio jeans di marca

Il tuo viso è bello finché non si bagna

Un re e una regina ma di un castello di carta

Siamo fragili se tutti ci toccano

Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire

Tu y yo

Moi toi

io e te

Cose che non si possono dire

te quiero

Ti amo je t’aime

Insieme siamo l’inizio e la fine

Tu y yo

Moi toi

io e te

Cose che non si possono dire

te quiero

Ti amo je t’aime

Insieme siamo l’inizio e la fine (e la fine)