Niente Amoroso, il duetto per l’estate 2023 dei Boomdabash è con Paola & Chiara

In molti fan ci avevano sperato. Anche noi ci speravamo e infatti ne avevamo scritto qui, ma l’estate 2023 non sarà quella che vedrà i Boomdabash tornare con un tormentone insieme ad Alessandra Amoroso. Come anticipato da davidemaggio.it, e confermato da alcune immagini sui social, il collettivo salentino questa volta ha scelto di scatenarsi insieme a Paola & Chiara.

Entrambi gli artisti sono attualmente in radio con altri brani, L’unica cosa che vuoi per i Boomdabash, canzone lanciata ad aprile scorso, e Mare caos, fuori dal 5 maggio, per le sorelle Iezzi.

Il mese di giugno sarà quello in cui entrambi i brani cederanno il posto alla possibile nuova hit di quest’estate piena di collaborazioni. Dopo Loredana Bertè, Alessandra Amoroso e Baby K, i Boomdabash hanno voluto al loro fianco Paola & Chiara fresche di rilancio grazie al ritorno al Festival di Sanremo con Furore e del lancio del loro album di duetti, Per sempre.

Titolo ed esatto giorno di giugno in cui il brano sarà lanciato non è ancora stato svelato mentre sappiamo che il videoclip è già pronto ed è stato girato dai Boobdabash con Paola & Chiara a Napoli nelle scorse settimane come testimonia questo video preso da TikTok che trovate a seguire.



Restate all’erta perché l’estate dei tormentoni in collaborazione è ancora ben lontana dall’essersi conclusa.