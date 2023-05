Per l’estate 2023, a tre anni dall’ultima volta torna con un nuovo singolo la coppia Boomdabash con Alessandra Amoroso?

Negli ultimi sei anni i Boomdabash hanno dominato le estati italiane piazzando diverse hit, quasi sempre in collaborazione con altri artisti, ai primi posti in radio e nello streaming. Due dei tormentoni più importanti lanciati dalla band salentina sono stati incisi con la loro conterranea Alessandra Amoroso. E quest’estate il nuovo singolo potrebbe essere proprio con lei.

Facciamo un passo indietro nel tempo. L’Amoroso ha sempre sostenuto i Boomdabash tanto che il primo duetto con loro, A tre passi da te, risale al 2015, prima dell’exploit nazionale della band avvenuto nel 2019 con il debutto al Festival di Sanremo.

Per un milione, il brano presentato in gara a quel Festival, ha avuto un lungo successo arrivando a diventare uno dei brani più trasmessi e ascolti nell’estate 2019. In realtà i Boomdabash avevano già dominato l’estate precedente con Non ti dico no, brano vincitore del Power Hits Estate di Rtl 102.5 cantato con Loredana Bertè.

Nel 2019 arriva Mambo salentino, il primo tormentone estivo inciso con Alessandra Amoroso. Il brano conquista tre dischi di platino e così si decide di replicare l’anno successivo con una nuova collaborazione. Il brano è Karaoke e riesce a fare meglio ancora del precedente conquistando ben sei dischi di platino e dominando per tutta l’estate 2020.

Negli anni successivi i Boomdabash hanno poi lanciato per l’estate Mohicani con Baby K (Doppio disco di platino) e Tropicana con Annalisa (triplo disco di platino). E nel 2023?

Boomdabash nuovo singolo con Alessandra Amoroso?

Non esiste estate senza un duetto dei Boomdabash. E così mentre vengono annunciate le tantissime collaborazioni in arrivo per i mesi estivi, Tananai con Marracash, Marco Mengoni con Elodie, Mr. Rain con Sangiovanni, Fedez con Annalisa e J-Ax e, si mormora, Irama con Rkomi, presto arriveranno notizie dal collettivo salentino che già sta andando benissimo in radio con il singolo L’unica cosa che vuoi.

Partendo dal fatto che al momento non esistono certezze ma validissimi sospetti, il 2023 potrebbe segnare il ritorno della magica accoppiata formata dai Boomdabash con Alessandra Amoroso sulle note di una hit estiva.

Secondo le nostre fonti infatti Alessandra Amoroso sarebbe in questi giorni proprio nel paese natale della band, Mesagne in provincia di Brindisi, luogo in cui si trova lo studio di registrazione dei Boomdabash.

Insomma, non ci resta che aspettare che arrivino conferme, o smentite, ufficiali.