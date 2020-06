Marracash questa settimana porta a casa l'ennesima certificazione per uno dei brani contenuti in "Persona".

"Le Cose" è la traccia che chiude "Superfluo", il nuovo album di Irene Ghiotto. Il videoclip, diretto da Riccardo Fochesato, è in anteprima su All Music Italia.

L'iniziativa servirà per aiutare musicisti e professionisti del settore musicale italiano in questo momento di crisi globale.

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

E' uscito il singolo di Arisa "Nucleare", in cui duetta con Manupuma. Un brano solidale realizzato per sostenere la Fondazione Francesca Rava.

di Massimiliano Longo

Concerti 2020. Il Veneto, guidato dal Governato Luca Zaia, riparte ufficialmente con la musica live. Dal concerto dei Nomadi ad una rassegna musicale al Castello di Villafranca.È infatti notizia del 31 maggio che a Villafranca, in Veneto, la musica live non si ferma e così la musica del Castello per cui di sta preparando una...

Proseguono i lavori per la compilazione del calendario dell'edizione 2021 di Rock in Roma. E' ora stato fissato il concerto del duo rap Psicologi .

Le Vibrazioni e l'amore per un mondo migliore: arriva "Per fare l'amore"

Le Vibrazioni annunciano l'uscita del nuovo singolo: Per fare l'amore.Da venerdì 12 giugno arriverà in radio e sarà disponibile in streaming e digital download Per.