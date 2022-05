Blocco 181 Salmo, direttore artistico, coinvolge 21 artisti negli 11 brani della colonna sonora della serie Sky. Guida all’ascolto

È uscita il 27 maggio Blocco 181 Original Soundtrack, l’album collaborativo che vede Salmo nelle vesti di direttore artistico della colonna sonora della nuova serie Sky Original, Blocco 181.

Fuori per Sony Music il disco, disponibile anche in versione cd autografato standard oltre che in una speciale deluxe edition.

il progetto discografico

Come dicevamo BLOCCO 181 – ORIGINAL SOUNDTRACK è composto da 11 brani, con la collaborazione di 21 artisti fra rapper, musicisti e produttori, tutti scelti da Salmo tra i più importanti della scena italiana.

I brani fanno da sfondo all’intero racconto, una favola nera iperrealistica che fra conflitti generazionali, ambizione e, soprattutto, la lotta per la conquista del potere ritrae una Milano che non si limita a fare da cornice agli eventi della serie, ma è vera protagonista, specie nei suoi quartieri più multietnici e di periferia.

Ecco i nomi coinvolti:

Guè (“LOCO”), Baby Gang (“9.19”), Jake La Furia e Rose Villain (“M.S.O.M.”), Ensi (“EZ”), Lazza (“MI ANTHEM”), El Dicy Boy & Isaias LM (“PRENDELO”), Ernia (“APRI”), Nerone (“SICARIO”), Noyz Narcos (“SOTTO VOCE”) e Drillionaire, Verano, Sixpm, Luciennn, Bobo, Night Skinny, Marco Azara, Andry The Hitmaker .

Le tracce LOCO, MI ANTHEM, SOTTO VOCE e 181 sono inoltre presenti all’interno di otto episodi della serie, nei titoli di coda, assieme alla traccia BLOCCO 181, sigla d’inizio di ogni puntata.

Questa la tracklist:

Salmo – 181 (prod. Drillionaire, Verano) Guè – LOCO (prod. Sixpm) Baby Gang – 9.19 (prod. Luciennn, Bobo) Jake La Furia, Rose Villain – M.S.O.M. (prod. Night Skinny) Ensi – EZ (prod. Luciennn) Lazza – MI ANTHEM (prod. Salmo, Verano, Marco Azara) El Dicy Boy & Isaias LM – PRENDELO (prod. Andry The Hitmaker, Verano) Ernia – APRI (prod. Salmo, Luciennn, Verano) Nerone – SICARIO (prod. Luciennn) Noyz Narcos – SOTTO VOCE (prod. Night Skinny, Luciennn, Verano) Salmo, Luciennn, Verano – “BLOCCO 181 – Title Track”

