“Corro veloce” è il nuovo singolo di Blind. Alla produzione i Room9

Blind Corro veloce testo e significato del nuovo singolo fuori dal 25 novembre.

Per Franco Rujan, questo il vero nome di Blind, terzo classificato a X Factor 2020, è tempo di nuova musica dopo il disco di platino per il singolo Cuore nero, un libro autobiografico, diverse collaborazioni (Guè, Nicola Siciliano, Nashley, Giaime) e l’ultima uscita con Cioffi e Random (vedi qui).

Il nuovo singolo è fuori venerdì 25 novembre per Hokuto Empire con distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records.

Corro veloce è un energico pezzo pop urban, dalle influenze elettro pop, fresco, frizzante, ma anche dolcemente malinconico, che mostra al pubblico il lato più luminoso di Blind.

Blind Corro veloce Significato del brano

Il brano è stato prodotto da ROOM9, e racconta però una storia profonda, caratterizzata dal grande desiderio di riscatto dell’artista, non solo per lui, ma anche per la sua famiglia e coloro che gli sono sempre stati vicini in modo sincero.

Nel pezzo l’artista esprime la voglia di andare velocissimi, talmente veloci da non essere visti, per fare tanta strada e registrare musica in studio fino a notte fonda, con l’obiettivo del successo e il sogno di girare il mondo “in una cabrio” insieme ai propri collaboratori, per dimostrare a chi non ha mai creduto in lui che si sbagliava.

Ecco come ne parla Blind:

“Corro senza voltarmi indietro. È tutto così veloce che non mi rendo conto di quanto io stia crescendo. Corro in questa oscurità cercando senza sosta la luce del successo e scappo da tutte le persone che non hanno mai creduto in me. Ho fatto tanta strada, sarebbe troppo facile per loro correre gli ultimi 100 metri prima del traguardo“.

Blind Corro veloce testo

(Autori Franco Rujan, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende)

Sai che non andavo a scuola perché odiavo quelle facce

La vita per me è nuova ma non ho lasciato tracce

Mi cerchi e non mi trovi trasparente sembro Casper mi senti e non mi vedi quindi

Corro veloce tra questi edifici innamorati ma sempre divisi

Finti sorrisi li levo di torno questi vestiti ci danno noia addosso

Ex calling my phone ma non le rispondo sono in studio non perdo un secondo

Ed il mio fra chiuso dentro al blocco ma in una cabrio gireremo il mondo

Oooooh oooooh oooooh fidati di me

Oooooh oooooh oooooh ho solo pochi friends

Oooooh oooooh oooooh fidati di me

Oooooh oooooh oooooh hey ya

Ho della roba nel backpack ma non ho droga con me ya

Fare quei soldi e il mio slang non solo per me per tutta la fam

Ma che noia e già mezzogiorno paranoia come sottofondo

Ho della cenere sui jeans non me ne importa proprio

A volte la evito ma lei sa già che cosa provo

Con il tuo charme rischio davvero di restarci sotto e notte fonda e quindi

Ex calling my phone ma non le rispondo sono in studio non perdo un secondo

Ed il mio fra chiuso dentro al blocco ma in una cabrio gireremo il mondo

Oooooh oooooh oooooh fidati di me

Oooooh oooooh oooooh ho solo pochi friends

Oooooh oooooh oooooh fidati di me

Oooooh oooooh oooooh hey

Corro veloce tra questi edifici innamorati ma sempre divisi

Finti sorrisi li levo di torno questi vestiti ci danno noia addosso

Ex calling my phone ma non le rispondo sono in studio non perdo un secondo

Ed il mio fra chiuso dentro al blocco ma in una cabrio gireremo il mondo

Oooooh oooooh oooooh fidati di me

Oooooh oooooh oooooh ho solo pochi friends

Oooooh oooooh oooooh fidati di me

Oooooh oooooh oooooh hey ya