Dopo le polemiche Blanco risponde con la musica e pubblica “Sbagli” e mostra tutte le sue fragilità

Blanco Sbagli testo del brano acustico postato tra i reel della sua pagina Instagram dal cantautore, un pezzo che sembra essere una risposta a tutto quanto sta succedendo al cantante fresco ventenne da martedì scorso ad oggi.

Come è noto a tutti, Blanco è stato ospite del Festival per cantare il suo ultimo singolo, L’isola delle rose. Ad un certo punto ha iniziato a non sentire la sua voce nelle spie. Per due volte si è girato in direzione dei fonici e ha segnalato il problema, anche attraverso il microfono. Tuttavia, il problema persisteva e il giovane cantante, preso dalla rabbia (e dall’inesperienza, come ha fatto notare Gianluca Grignani difendendolo), ha iniziato a devastare la sua scenografia fatta di rose. Un gesto che in realtà era previsto, anche se non in modo così plateale.

Da lì sono arrivati i fischi del pubblico, l’imbarazzo di Amadeus e addirittura l’insulto di un discografico (scambiato per un fioraio da alcune testate come Open) con parole molto pesanti. Poi le critiche sui social e, infine, dopo un esposto del Codacons, persino l’iscrizione nell’Albo degli indagati.

Forse un po’ troppo. Quel che è certo è che ci sono alcune “lezioni” che si possono imparare da questo episodio.

Blanco dovrà imparare a gestire meglio gli imprevisti. Il suo staff deve ricordare che proprio quando arrivano grandi numeri, successo, stadi e riconoscimenti unanimi, è proprio in quei momenti che bisogna insegnare ad un ragazzo di 20 anni a gestire tutto ciò a livello umano e a sbagliare il meno possibile. Non proteggere, affiancare, rafforzare le difese emotive e, scusate il termine, “addestrare” un giovane artista è uno sbaglio che fu fatto, per esempio, già nel 1995 proprio con Grignani. Sono passati quasi trent’anni da allora…

E dovrebbero imparare qualcosa anche tutte quelle persone spinte dalla rabbia, dalla frustrazione, dall’invidia e chissà cos’altro che non si sono limitate a criticarlo, come era giusto fare, ma lo hanno deriso, insultato e addirittura augurato la morte.

Ecco le parole, in musica, con cui Blanco risponde.

Blanco sbagli testo

Se fosse notte

la notte più fredda

con solo silenzio che ti circonda

resteresti qui per sempre

senza l’odio della gente

senza sapere mai niente

di cosa succede

Ma se fosse mattina

la tua voce non si sentirebbe

l’alba non ti scalderebbe

la luce non ti arriverebbe

saresti solo

piangeresti di nuovo

per i tuoi sbagli

sbagli, sbagli

all’improvviso tu

Sbagli, sbagli, sbagli

all’improvviso tu sbagli

E lo so che ho vent’anni, ma loro no

io so che l’inganni, ma loro no

ma che scappi dai grandi, ma loro no

che piangi nei bagni, ma loro no

Ma loro no, mollami o no

oppure rovina la vita che ho

ma mollami poi

voglio sentire più forte si può

le colpe che ho

come se avessi più colpe di te

calcio più forte le rose nel cielo

sembra più vero questo mondo più finto

ora sembra più vero, ne vado fiero

Sbagli, sbagli, sbagli

all’improvviso tu

sbagli, sbagli, sbagli

all’improvviso tu sbagli