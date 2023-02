Gianluca Grignani, “ho difeso Blanco. Non ha fatto nulla di male”

Gianluca Grignani è stato ospite a Muschio Selvaggio, il programma di Fedez e Luis Sal che per questa settimana si è spostato eccezionalmente a Sanremo, e ha confermato ciò che era una semplice ipotesi.

Ai microfoni del Muschio, infatti, il rocker ha detto di avere appositamente difeso Blanco, pur senza nominarlo. Ecco cosa ha dichiarato:

“C’ho 50 anni, ho imparato. Sai quanti vaffa…ho preso da giovane? La prima cosa che mi è venuta in mente è stata di nominare Blanco ma non potevo dire il suo nome in quel momento altrimenti sai che succedeva. Avrei voluto dire delle cose su Blanco che non ho detto in questi giorni. Quando ero sul palco la cosa che mi ha fatto piacere, come essere umano, verso me stesso è che il primo pensiero non è stato pensare a risolvere il problema ma pensare di dire qualcosa per difendere Blanco.”

E poi ha continuato:

“Ognuno di noi ha fatto cazzate. Non mi sembra che lui abbia sparato a nessuno, ha solo avuto un suo atteggiamento e non si può rompere le scatole a un ragazzino di 20 anni, che fa la musica che fa, che ha avuto un’idea diversa da quella degli altri e che è uno spirito libero. Mi sembra tutto esagerato”.

Dal canto suo, Fedez ha avvalorato il pensiero di Gianluca Grignani:

“Se fosse andato via dal palco dopo aver rotto le rose nessuno avrebbe detto niente, sarebbe stata solo una performance. E’ che quando è rimasto lì e ha dato quelle spiegazione, insomma… Non ha fatto niente di male, secondo me doveva spaccare tutto e andarsene. E’ stato coerente con la sua età”

Di tutta risposta Gianluca Grignani chiude l’argomento con il suo punto di vista legato più all’età anagrafica che al resto:

“Ha 20 anni, è normale. Io ho apprezzato l’atteggiamento perché non ha avuto una reazione non consona dopo l’accaduto, come quelle che ho avuto io in passato. Ha fatto qualcosa di coerente e gli artisti che sono coerenti hanno sempre qualcosa da dire”.

Questo il punto di vista di Gianluca Grignani che trovate in versione integrale sul sito della Rai nella quarta puntata on demand di Muschio Selvaggio.